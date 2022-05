Warten auf die Trendwende

Regensburg. Auch der neue Coach hat die seit mehreren Wochen andauernde Niederlagenserie nicht stoppen können. Die Mannheim Tornados kassierten in der Baseball-Bundesliga Süd zwei weitere klare Pleiten. Die Wirbelwinde unterlagen auswärts am Samstag den Regensburg Legionären mit 4:11. Am Sonntag verlor das Team des neuen Cheftrainers Juan Martin den Bayern mit 0:6. Damit sind die Tornados nun Vorletzter.

Im ersten Duell erwischten die Tornados einen sehr guten Start. Die 1:0-Führung der Regensburger im ersten Inning konterten die Mannheimer mit vier Punkten im zweiten Abschnitt. Merlin Bendlin sorgte mit einem Single für den Ausgleich, und nach einem Walk zum 2:1 bei geladenen Bases gelang Leon Still ein Double für zwei weitere Runs – und die Tornados lagen plötzlich mit 4:1 vorn. Für einige Zeit konnten die Tornados die Führung halten. Dann schwächelte der bis dahin gute Mannheimer Pitcher Ferlon Gijsbertha. Die Regensburg Legionäre drehten mit vier Punkten im fünften Durchgang das Spiel und zogen in der Folge noch auf 11:4 davon.

Martin überraschend Startwerfer

In der zweiten Begegnung am Sonntag trat Tornados-Spielertrainer Juan Martin als Startwerfer für sein Team an. Das war ein etwas überraschender Zug, denn eigentlich ist bei den Mannheimern in dieser Saison der Brasilianer Igor Januario dafür verantwortlich.

Martin machte über acht Innings seine Sache ordentlich, konnte allerdings nicht verhindern, dass die Legionäre sechs Punkte erzielten. In der Offensive verzeichneten die Wirbelwinde mit fünf Hits einen mehr als am Samstag. Doch Zählbares sprang für die Mannheimer im Gegensatz zum Vortag nicht heraus. Kaleb Bowman, der Werfer der Regensburger, hatte die Schlagmänner der Tornados im Griff. Der US-Amerikaner sammelte acht Strikeouts in knapp sieben Innings. Auch die Reliever der Legionäre hielten die Mannheimer Offensive in Schach, und der Titelfavorit gewann souverän. „Siege gegen die Regensburger waren nun nicht unbedingt einkalkuliert“, sagte Peter Engelhardt, der Präsident der Tornados.

Die Ulm Falcons mussten am Donnerstag und Samstag vier Niederlagen gegen die Mainz Athletics einstecken. Somit rutschten die Schwaben wieder auf den letzten Tabellenrang ab. Die Tornados gaben somit trotz des sieglosen Wochenendes die Rote Laterne ab.

Nach zwölf Niederlagen in den bisherigen 15 Partien sind die Play-offs für die Tornados aller Voraussicht nach nicht mehr zu erreichen. „Wir werden in dieser Saison wahrscheinlich auch mehr Probleme als in den vergangenen Jahren in den Play-downs haben“, ist Engelhardt überzeugt. bol

