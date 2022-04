Wallstadts Offensive endlich einmal effizient

Mannheim. Der Kampf um Rang zwei in der Fußball-Kreisliga bleibt spannend. Mit 55 Punkten liegen Rheinau, Gartenstadt und Wallstadt gleichauf hinter Primus Viernheim. Lindenhof (52 P.) hat ein Spiel weniger und könnte nachziehen.

Wallstadt – Neckarau 4:2 (3:0)

60 Minuten hatte die SpVgg Wallstadt den TSV Neckarau fest im Griff, die Offensive war endlich einmal effizient und machte aus vier Chancen vier Treffer. Sebastian Baßler eröffnete früh den Reigen (4.), Nuha Jarju (37.), Cedric Fleckenstein (42.) und Christian Haas (50.) sorgten für den zunächst beruhigenden 4:0-Vorsprung. Allerdings nutzten die Platzherren die Unterzahl des TSV nicht aus, nachdem Luc Reinfelder nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste (65.). Stattdessen bewiesen nun die Neckarauer, dass auch sie nach vorne spielen können, Torjäger Lars Leonhardt schlug zweimal zu (70., 75.). Doch Wallstadt kam über den Kampf zum Erfolg.

Hockenh. – Gartenstadt 1:2 (0:0)

Obwohl der FV Hockenheim elf Akteure ersetzen musste, war er gut im Spiel. Doch Gentrit Zhegrova vergab in der ersten Halbzeit die beste Möglichkeit der Platzherren. Nach dem Wechsel entschied der Schiedsrichter auf Foulelfmeter für den VfB Gartenstadt, den Cem Kuloglu sicher verwandelte (47.). Doch der FVH gab nicht auf, Mike Koppisch schloss eine schöne Kombination zum 1:1 ab (58.). Die Entscheidung fiel zu Beginn der Nachspielzeit. Der Linienrichter hatte zwar vor dem Treffer Besnik Beljulis (90.) die Fahne gehoben, doch nach Sichtung eines VfB-Handyvideos gab Unparteiische das 2:1 für den VfB.

SC Reilingen – Hemsbach 1:1 (1:1)

Das Kellerduell des Vorletzten gegen Schlusslicht SG Hemsbach verlief in der ersten Hälfte mit einem Chancenplus für den SCR. Pascal Schneider brachte die Platzherren in Front (13.), Noel Mora Hernandez glich aus (27.). Doch nach der Pause verflachte die Partie, sahen die Zuschauer – so Pressebetreuer Bernhard Krämer – „nur noch Not gegen Elend“. Reilingen zog aus der Roten Karte für Damian Maier-Kumpukattu (74., wg. Schiri-Beleidigung) kein Kapital und hätte beinahe noch verloren. Doch Keeper Ricardo Alonso Gutierrez hielt einen Strafstoß von Evren Türkay (81.). sd