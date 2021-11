Wallstadt will es sportlich schaffen

Mannheim. Vor zwei Jahren sind die Tischtennis-Herren der DJK Wallstadt in die Bezirksliga aufgestiegen und würden sich gerne in dieser Klasse einrichten. In der vergangenen Saison wurde die Runde bekanntermaßen nach wenigen Spielen abgebrochen, nun will die DJK den Klassenerhalt auch sportlich bewerkstelligen. Mannschaftskapitän Dieter Hossner, der jetzt schon seit fünf Jahren bei den DJK-Herren spielt und dort auch administrative Aufgaben übernommen hat, hofft, dass das möglich bleibt.

„Bislang sind wir gut durchgekommen, aber das Damoklesschwert Corona schwebt natürlich über uns. Die Dinge werden verschärft, hoffen wir mal, dass wir die Runde durchspielen können“, sagt der 50-Jährige. Beim jüngsten 9:7 über die TSG Weinheim III steuerte der Kapitän einen Sieg im Einzel und einen Punkt im Doppel mit Patrick Frantz bei. „Unser Ziel ist der Verbleib in der Bezirksliga. Wir haben jetzt noch zwei Spiele innerhalb von zwei Tagen. Am Freitagabend in unserer Halle gegen den Tabellenletzten SV Waldhilsbach, am Samstag um 18 Uhr beim verlustpunktfreien Spitzenreiter 1. TTC Ketsch II. Das ist bislang die beste Mannschaft“, sagt Hossner und macht klar: „Dahinter geht es eng zu. Wenn wir beide Spielen verlieren, wären wir wieder ganz hinten. Dieser Doppelpack ist schon richtungsweisend.“

Erfolg über Geschlossenheit

Nach sechs Begegnungen haben die Wallstädter eine positive Punktebilanz von 7:5. Damit sind die DJK-Herren Dritter und haben nur zwei Zähler weniger als der Zweite TTC Reilingen. „Wir können zufrieden sein, auch am Montag beim Sieg über Weinheim III haben wir durch unsere mannschaftliche Geschlossenheit geglänzt. Nur wenn mal einer ausfällt, wird es gleich schwieriger, weil unser Kader schon dünn ist“, sagt Hossner. Im Sommer kam mit Patrick Frantz ein neuer Spieler dazu, der sich gut eingefügt hat. „Wir denken weiter von Spiel zu Spiel und wollen unsere beste Leistungen geben“, sagt der Kapitän.

Der bis jetzt noch ohne Punkt auf dem vorletzten Tabellenplatz rangierende Bezirksliga-Konkurrent SG Sandhofen/TV Waldhof steht am Samstag, 19 Uhr, vor dem Kellerduell beim Letzten SV Waldhilsbach.

In der Damen-Verbandsklasse Nord empfängt die Zweite Mannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang am Samstag, 20. November um 10 Uhr den Ligavorletzten 1. TTC Ketsch II. Mit einem Sieg könnte sich das Team im Abstiegskampf Luft verschaffen. bol