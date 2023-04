Wallstadt verschiebt seine Ambitionen um ein Jahr

Mannheim. Während der Fußball-Kreisliga in den nächsten Wochen ein spannender Auf- wie Abstiegskampf bevorsteht, kann sich die SpVgg Wallstadt entspannt zurücklehnen. Für das Team von Michael Wagner war schon in der Hinrunde klar: Es geht um nichts mehr. Immerhin zeigten die Wallstädter eine starke Reaktion, waren in der Rückrundentabelle bis vor wenigen Wochen sogar Spitzenreiter. Wallstadt schoss seit Januar deutlich mehr Tore und schlug Anfang April sogar den Tabellenzweiten Srbija (4:0).

„Wir hatten in der Winterpause eine gute Vorbereitung und profitieren seitdem davon. Von Spiel zu Spiel hat sich unsere Leistung gesteigert. Vielleicht war auch die Eingewöhnungsphase mancher Neuzugänge vorbei, weswegen wir insgesamt auch besser aufgetreten sind“, so Wagner. Ein Beleg für die These des Trainers: Sommer-Zugang Kevin Achtstetter. Der Stürmer zeigt sich in der Rückrunde äußerst treffsicher, netzte auch zuletzt beim 2:2 gegen den FC Hochstätt Türkspor und steht schon bei insgesamt 17 Toren.

Bei den gezeigten Leistungen in diesem Jahr entsteht schnell der Eindruck, dass auch mehr drin gewesen wäre als Platz fünf als Saisonziel. „Wir haben im Oktober alles verspielt, da stimmten die Ergebnisse einfach nicht. Das war auch nicht mehr gutzumachen“, erinnert sich Wagner. Damals gewann die SpVgg kein einziges Spiel und musste etwaige Aufstiegsgedanken begraben.

Zünglein an der Waage?

Das soll in der kommenden Saison anders werden, dann will Wagner mit seiner Elf wieder „oben mitspielen“. Die Kaderplanung dafür ist im vollen Gange. Sicher mit an Bord wird wieder Wagner sein, der dann in seine siebte Saison als Wallstadt-Trainer geht. Bis dahin muss sich der Coach den Aufstiegskampf aus sicherer Entfernung anschauen, könnte am übernächsten Spieltag beim Aufeinandertreffen mit Primus Rheinau aber auch noch einmal aktiv eingreifen. „Wir wollen die restliche Runde unsere bisherigen Leistungen seit der Winterpause bestätigen und mitnehmen was geht“, blickt Wagner auch auf die kommende Partie am Sonntag beim VfR Mannheim II (15 Uhr).

Und Wagners Prognose zum Titelkampf: „Aktuell hat Rheinau alle Trümpfe in der Hand und beste Chancen. Es bleibt aber spannend, denn die anderen Mannschaften würde ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschreiben.“ bah