Mannheim. Die wichtigste Personalie beim Fußball-Kreisligisten SpVgg Wallstadt ist geklärt. Das betont Abteilungsleiter Peter Heckmann in Bezug auf die Vertragsverlängerung mit Trainer Michael Wagner. „Wir sind absolut zufrieden mit ihm. Er ist sehr engagiert, kann gut mit den Spielern und steht für Kontinuität“, begründet Heckmann die Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Auch für Wagner selbst bestand kein Anlass, sich anderweitig umzuschauen. „Ich musste nicht lange überlegen. Wir haben gute Bedingungen mit unserer Anlage, ich fühle mich im Verein wohl und habe das Vertrauen von den Verantwortlichen. Und der Spielausschuss sowie Trainer und Betreuer bilden ein gutes Team“, führt der Trainer aus. „Zudem haben wir eine intakte Mannschaft, mit der es Spaß macht, zu arbeiten.“

Nachdem sein Verbleib bei der SpVgg Wallstadt geklärt ist, steigt der Club nun in die Verhandlungen mit dem aktuellen Kader ein. „Wir hoffen, dass wir mit diesem Team auch in der neuen Saison planen können“, erklärt Heckmann. Geringfügige Veränderungen hat es in der aktuellen Corona-Pause gegeben. Marco Ruta hat den Kreisligisten verlassen und schließt sich seinem Jugendverein SC Käfertal an. Umgekehrt wechselte Angreifer Nuha Jarju vom Ligakonkurrenten VfB Gartenstadt nach Wallstadt. wy