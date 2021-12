Vom Dialekt her sind sich Alt-Bundestrainer Joachim Löw und Patrick Glöckner zwar nicht besonders nahe, doch was das Gedankengut betrifft, gibt es offenbar durchaus Schnittmengen. So forderte der Trainer des SV Waldhof vor der Partie beim Aufsteiger TSV Havelse (Samstag, 14 Uhr, HDI Arena Hannover) in bester Jogi-Manier „höchste Konzentration“ - und vor der Partie des formstabilen Dritten beim

...