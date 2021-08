Waldhofs Kantersieg und wieder etwas mehr Klarheit

Muckental. Drittligist SV Waldhof hat das Achtelfinale im bfv-Pokal erreicht. Der haushohe Favorit setzte sich am Dienstagabend beim Fußball-Landesligisten FV Elztal überdeutlich mit 10:0 (3:0) durch und bestreitet die nächste Runde eventuell schon am kommenden Mittwoch. Auch was die Partie am Sonntag (15.30 Uhr) im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt betrifft, sehen die Mannheimer nun klarer. Mindestens 12 000 Fans können die Partie im Carl-Benz-Stadion verfolgen, der Vorverkauf für den Pokal-Schlager soll voraussichtlich am Mittwoch beginnen.

Die Mindestzahl an möglichen Zuschauern ergibt sich aus der Tatsache, dass Mannheim nach den Corona-Zahlen vom Dienstag (15 neue Fälle, Inzidenz bei 32,5) bis am Sonntag definitiv in der Inzidenzstufe 2 bleiben wird. Demnach darf das Carl-Benz-Stadion mit der 3G-Regel bis zu 50 Prozent ausgelastet werden. Der SVW befindet sich allerdings noch in Verhandlungen mit der Stadtverwaltung. Dabei steht eine 2G-Variante im Raum, wonach nur Geimpfte und Genesene ins Stadion dürften. Hier müsste die Stadt über eine Obergrenze entscheiden, die sogar über den 12 000 Zuschauern liegen könnte. Eine Entscheidung stand bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch aus.

Für klare Verhältnisse sorgten die Blau-Schwarzen dagegen bei ihrer Pflichtaufgabe beim Landesligisten Elztal, der 15 Kilometer hinter Mosbach beheimatet ist. Schon zur Pause hatten U-23-Innenverteidiger Marc Lutz per Kopf (11.), Angreifer Patrick Hocker nach einer Eins-gegen-Eins-Situation (25.) und Neuzugang Alexander Rossipal (45.) die Weichen auf Sieg gestellt.

Rossipal spielte neben Lutz in der Innenverteidigung und traf nach einer Ecke ebenfalls per Kopf. Vor allem bei Standards hatten die Mannheimer Lufthoheit und gingen mit einer beruhigenden Führung in die Pause. Und obwohl Trainer Patrick Glöckner die meisten seiner Stammkräfte schonte, legte der SVW im zweiten Durchgang noch eine Schippe drauf und baute seinen Vorsprung durch Tore von Nico Seegert (47.), Gouaida (53.), erneut Hockert (63., 80) Gottschling (82.), Rossipal (83.) und nochmals Seegert bis zum 10:0-Endstand aus (90.).

„Das war eine absolut seriöse Leistung von unserer Mannschaft, die auch in dieser Höhe verdient gewonnen hat“, freute sich Coach Glöckner über den klaren Erfolg

SV Waldhof: Bartels - Sommer, Rossipal, Lutz, Kouadio - Russo, N. Seegert - Gottschling, Gouaida, Garcia (70. M. Seegert) - Hocker.