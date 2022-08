Von Andi Nowey

Viele der heutigen Waldhof-Fans waren noch nicht einmal geboren, als sich der SVW und die SpVgg Bayreuth in der zweitklassigen Regionalliga Süd und anschließend in der 2. Liga Süd erbitterte Duelle lieferten. Die Bayreuther waren damals bekannt für ihre konsequente Manndeckung und klopften verhalten und 1979 auch vehement ans Tor zur Bundesliga. „Wenn Bayreuth an den

...