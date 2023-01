Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Waldhof vertraut seinem Kader

Am letzten Tag der Transferfrist beteiligte sich der SV Waldhof nicht mehr am regen Treiben an der Wechselbörse und beließ es bei den zwei Winter-Neuzugängen Thomas Pledl und Luca Bolay. Der Test gegen Freiberg endete 3:0 (0:0).