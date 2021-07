Frankfurt. Die alte Theater-Regel, dass einer verpatzten Generalprobe immer eine glänzende Premiere folgt, war Patrick Glöckner nicht ganz so geläufig. Nach dem enttäuschenden 1:3 (0:2) beim Regionalligisten FSV Frankfurt am Sonntagnachmittag hätte er aber nichts dagegen, wenn es am nächsten Samstag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) gegen den 1. FC Magdeburg tatsächlich so kommen sollte. „Wäre

...