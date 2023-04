Mannheimer Morgen Plus-Artikel Blick in die 3. Liga Waldhof stürzt Essen tiefer in die Krise

Während Rot-Weiss Essen es aus eigener Kraft schaffen kann, ist Meppen so gut wie abgestiegen, wie unser Blick in die 3. Liga zeigt. Beim Waldhof keimt dagegen neue Hoffnung auf, was auch Thema im Podcast "Buwe Gebabbel" ist.