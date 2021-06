Wagner ein Waldhöfer

Mannheim. Das Pech des KFC Uerdingen, der bekanntermaßen trotz des sportlichen Klassenerhalts aus wirtschaftlichen Gründen keine Lizenz für die 3. Liga bekam, stellt sich nun als Glück für den einstigen Liga-Konkurrenten SV Waldhof heraus. Vom Absteiger holen sich die Mannheimer mit Fridolin Wagner einen Profi für das verwaiste zentrale Mittelfeld. Dem Eindruck, dass sich der SVW hier aus der Uerdinger Konkursmasse bedient, tritt Sportchef Jochen Kientz allerdings entgegen. „Wir haben ihn über einen längeren Zeitraum beobachtet und freuen uns jetzt sehr, dass er zukünftig für uns auflaufen wird und uns helfen kann“, sagt Kientz.

Und der 23-jährige ehemalige Jugendnationalspieler fällt in der Tat nicht in die Kategorie Mitläufer, sondern konnte in der abgelaufenen Saison auf 27 Einsätze zurückblicken, bei denen er drei Tore erzielte und vier weitere Treffer unmittelbar vorbereitete. Der gebürtige Sachse, der im Unterbau von RB Leipzig ausgebildet wurde und dann über die Stationen FSV Zwickau, Werder Bremen II und Preußen Münster im Sommer 2020 nach Uerdingen kam, beschreibt sich selbst als Fußball-„Arbeiter“, ist mit guten fußballerischen Fähigkeiten ausgerüstet und für das defensive Mittelfeld vorgesehen. Dort klafft nach den Abgängen von Marco Schuster (SC Paderborn) und Max Christiansen (SpVgg Greuther Fürth) eine große Lücke.

„Ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, meine Karriere hier beim SV Waldhof fortzusetzen. Die Gespräche mit Jochen Kientz haben mich davon überzeugt, dass ich hier in Mannheim meinen nächsten Schritt machen kann“, ließ sich Wagner in einer am Samstag vom SVW verbreiteten Mitteilung zitieren. Über die Laufzeit des Vertrags für Wagner hüllte sich der Waldhof traditionell in Schweigen, Neuzugänge bekamen zuletzt zumeist aber Zweijahresverträge. alex/th