VSG-Damen 2 stehen im Pokalfinale

Mannheim/Forchheim. Während die zweite Volleyball-Damenmannschaft der VSG Mannheim DJK/MVC über den Einzug in das Bezirkspokalfinale jubelte und sich sowohl die Oberliga- als auch die Verbandsliga-Herren über ihre ersten „Dreier“ freuten, treten die Damen 1 in der Regionalliga auf der Stelle. Zwar sicherten sie sich im Heimspiel gegen den TV Villingen bei der 2:3-Niederlage nach nervenaufreibenden fünf Sätzen (22:25, 25:21. 25:22, 15:25, 11:15) immerhin einen Punkt, doch zuvor waren sie beim 0:3 gegen den MTV Ludwigsburg und dem 1:3 bei der DJK Schwäbisch-Gmünd leer ausgegangen. In der Tabelle liegen sie nun mit 12 Zählern auf Platz fünf.

Durststrecke endet

In der Bezirksliga sind die Damen 2 Dritter, im Pokal greifen sie im März zum Cup-Sieg. Als Gruppenerste der Vorrunde reisten sie nach Forchheim, entschieden das Spiel gegen den Gruppenzweiten Post Südstadt Karlsruhe klar mit 25:9 und 25:12 für sich. Gegen die TSG Heidelberg-Rohrbach benötigten sie zwar drei Sätze (23:25, 25:11, 15:8), doch danach hatten sie die Tabellenspitze der Zwischenrunde erobert und trafen im Halbfinale auf Gastgeber FT Forchheim. Im ersten Durchgang (25:21) knüpften sie an den 2:0-Erfolg in der Liga an, doch den zweiten Satz mussten sie trotz einer Aufholjagd zum 22:22 noch mit 24:26 abgeben. Danach lieferten die Schützlinge von Coach Daniel Hotz die beste Leistung des Tages ab, ließen der FT beim 15:3 keine Chance und kämpfen nun am 19. März in Finale gegen den SV Großeicholzheim.

Die Oberliga-Herren sicherten sich gegen die FT 1844 Freiburg beim 3:1 (25:17, 25:22, 20:25, 33:31) den ersten „Dreier“ im achten Spiel, bleiben mit nun fünf Zählern aber weiter im Keller (9.). Die Verbandsliga-Herren 1 landeten bei der VSG Kleinsteinbach im sechsten Spiel den ersten Sieg (7.), dagegen haben die Landesliga-Herren als Tabellenzweite (6 Spiele, 5 Siege, 12 Punkte) engen Kontakt zur Spitzenreiter SG Hohensachsen (13 Punkte). sd