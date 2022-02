VSG behält die Nerven

Mannheim. Mit der besten Saisonleistung haben sich die Regionalliga-Volleyballerinnen der VSG Mannheim DJK/MVC beim Doppelspieltag Tabellenplatz vier zurückerobert (24 Punkte). In eigener Halle mussten die Kampfstörche wieder einmal ihrem Spitznamen gerecht werden, denn sowohl gegen den USC Freiburg als auch gegen den Tabellendritten TV Tübinger Modell gelang der Sieg erst im fünften Satz.

Dabei gelang gegen Freiburg mit Satzgewinnen zum 2:0 (25:23, 25:13) ein perfekter Auftakt. Doch statt das 3:0 nachzulegen, brachten sie die Gegnerinnen durch zu viele Eigenfehler zurück ins Spiel (17:25, 24:26). Aber im fünften Durchgang war der unbedingte Siegeswillen der Mannheimerinnen wieder da, mit 15:7 machten sie den 3:2-Erfolg klar.

Gefallen am Krimi

Gegen Tübingen steckten ihnen die Anstrengungen des Vortages noch in den Knochen, mit 20:25 ging der erste Satz an die Schwäbinnen. Doch die Nordbadenerinnen schlugen zurück, erneut fiel die Entscheidung erst im fünften Satz. Dieser verlief ausgeglichen, aber diesmal fand die VSG die richtigen Mittel zum 3:2 (15:8). Am Samstag muss Mannheim beim Spitzenreiter TV Villingen antreten, am 19. Februar kommt die DJK Schwäbisch Gmünd.

Die Oberliga-Herren der VSG schweben nach der 1:3-Niederlage gegen KIT Sport-Club Karlsruhe in Abstiegsgefahr. Auch die Verbandsliga-Herren liegen auf dem vorletzten Tabellenplatz, können jedoch beim Doppelspieltag zu Hause am Samstag Boden gutmachen. sd