Vorverkauf für Juniorengala läuft

Mannheim. Die Vorfreude auf ein Leichtathletik-Erlebnis ist bei Veranstaltern und Aktiven groß, zumal bei der 27. Bauhaus-Juniorengala am 3. und 4. Juli im Michael-Hoffmann-Stadion auch wieder Zuschauer zugelassen sind. Mindestens 250 pro Tag können miterleben, wie 180 deutsche und über 100 Athleten aus weiteren sieben Nationen in 17 Disziplinen um jeweils drei Tickets für die U-20-EM in Tallinn (Estland) kämpfen.

Wegen der angespannten Parkplatzsituation – die Stellflächen der ehemaligen Spedition im Pfeifferswörth fallen weg – sollten Besucher möglichst nicht mit dem Auto anfahren. Karten für das große Event gibt es unter www.MTG-Mannheim.de und www.junioren-gala.de. sd