Vorne hui, hinten pfui

Viernheim. Zieht man die erzielten Tore zurate, dann würde sich die SG Viernheim in der Fußball-Kreisklasse A2 auf Rang fünf einfinden. 68 Treffer hat die Mannschaft von den Trainern Ralf Dalmus und Claus Bopp in 26 Spielen bereits erzielt. Nur ein einziges Mal - bei der 0:3-Auswärtsniederlage gegen den SV Schriesheim - verbuchten die Südhessen keinen eigenen Torerfolg.

Dass es mit dieser Bilanz nicht für einen Platz im Vorderfeld des „echten“ Klassements reicht, sondern nur für Rang elf, dafür sind die 69 Gegentore verantwortlich. „Wir haben Woche für Woche etliche Chancen und spielen uns diese auch wirklich heraus. Leider machen wir aber auch zu viele Fehler im Spielaufbau und hauen uns die Dinger manchmal selbst rein“, hadert Dalmus vor dem Spiel beim FV 03 Ladenburg am Sonntag um 15 Uhr.

Spielertrainer fallen verletzt aus

Nicht selten war in dieser Saison auch sein Name auf dem Spielberichtsbogen aufgetaucht, auch sein Assistent Bopp schnürte des Öfteren die Kickschuhe. „Eigentlich wollte ich gar nicht mehr spielen. Aber wir hatten großes Verletzungspech. Außerdem macht es mir Spaß und ich hatte keine Wehwehchen“, berichtet der 53-jährige Dalmus. „Auch die Jungs haben sich sicherer gefühlt, wenn ich in der Viererkette dirigiert habe.“ Doch damit ist vorerst Schluss. Nach einem Muskelfaserriss wird Dalmus in dieser Saison wohl nicht mehr selbst eingreifen können, auch Bopp fällt mit einer Knieverletzung wohl für den Rest dieser Saison aus. Daher müssen es in den restlichen Partien die jüngeren Spieler richten. Erstes Ziel ist dabei natürlich, den Klassenerhalt frühzeitig einzutüten.