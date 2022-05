Vorfreude und Sorgenfalten

eddesheim. Das Positive zuerst: Die Vorfreude auf die Jubiläumsveranstaltungen zum 150. Geburtstag des Mannheimer Turngaus steigt. Dank der unermüdlichen Initiative des Organisationsteams Petra Umminger/Joachim Fichtner und ihrer Unterstützer vor Ort können die Turnfesttage in Reilingen (16. bis 19. Juni) beginnen. Und obwohl 2021 – im zweiten Jahr der Corona-Pandemie – fast keine Wettkämpfe stattfanden, gab es beim Gauturntag in Heddesheim eine sportliche Ehrung für Gerätturnerin Line Mayer (TSG Weinheim/TG Mannheim). Sie verstärkte nicht nur das etablierte Bundesliga-Team der TGM, sondern gewann bei den deutschen Jugendmeisterschaften auch Gold am Schwebebalken und Silber am Boden.

Line Mayer wurde auf dem Gauturntag ausgezeichnet. © Ruffler/Pix

Doch das war es dann auch schon mit guten Nachrichten für wenige Delegierten, die – zu Gast bei der SG Heddesheim – längst nicht alle 85 Turngau-Vereine vertraten. Problem Nummer eins bleibt die dünne Personaldecke im Vorstand und in den Fachbereichen, die noch einmal geschrumpft ist. Seit Samstag sind auch die im Vorstand verankerten Posten Finanzen und Wettkampfsport verwaist. Wiedergewählt wurden Vorsitzender Werner Mondl (TV Käfertal), die stellvertretende Vorsitzende Heike Mößner-Koch (TGB Neulußheim) und Vera Zimmermann (Öffentlichkeitsarbeit).

Christina Offenhäuser (TV Edingen) übernimmt den Fachbereich Prellball von ihrem verstorbenen Vorgänger Rüdiger Ding, Heike Wolff und Eric Ommert (beide TSG Seckenheim) sind ab sofort verantwortlich für das Gerätturnen männlich und die Kampfgerichte männlich/weiblich. Mehr „Neue“ wurden wie befürchtet nicht gefunden.

„Wenn das Jubiläum nicht wäre, müssten wir unsere Aufgaben auf das Mach- und Leistbare reduzieren“, warnte Mößinger-Koch, dass die Verantwortlichen an der Turngauspitze ab nächstes Jahr nur noch absolut rudimentäre Aufgaben erfüllen können. Die Überlastung der Ehrenamtlichen sprachen in ihren Grußworten auch BTB-Finanzchef Rainer Wurzinger (Heddesheim), Michael Schuster, der stellvertretende Vorsitzende der SG Heddesheim, und Bürgermeister Michael Kessler an. „Vereine können in der Zukunft nur überleben, wenn sie ihre Führungsstruktur in Richtung Hauptamt ändern. Ehrenamtlich ist das nicht mehr leistbar.“

Weinheimer Thesen

Was die Basis will und wo vor allem die Breitensportler der Schuh drückt, ist ein Anliegen von Rebekka Ulrich – zuständig für die Kommunikationsplattform BTB-Regional – und Jürgen Kugler, Geschäftsstellenleiter des TV Waldhof. In den „Weinheimer Thesen“ sammeln die beiden weiter Wünsche und Anliegen der Vereine, die sie dann gebündelt bei der Turngau-Jubiläums-Matinee an der Bergstraße im September an die Ansprechpartner in Politik und in übergeordneten Gremien übergeben wollen.