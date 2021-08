Vorfreude trotz Nachteilen

Mannheim. Fünfmal war Carmen Bruckmann (Bild) als Bundestrainerin der sehgeschädigten Judoka schon bei Paralympischen Spielen, doch eine Situation wie die vor Tokio hat die 54-Jährige vom 1. Mannheimer Judoclub noch nicht erlebt. „Wir waren im März 2020 in Tokio und wurden gerade noch rausgelassen. Danach haben wir versucht, das Training irgendwie aufrecht zu halten, auch wenn wochenlang gar nichts ging. Doch wir haben das ganz gut hingekriegt“, ist sie stolz auf ihre Paralympics-Starter. „Die Jungs haben die Zeit gut genutzt.“

Im zweiten Lockdown lief das Training von Beginn an besser. Doch im Gegensatz zu den nichtbehinderten Judokas hatten die behinderten Sportler erst ab Ende Mai 2021 Turniere. „Andere Nationen waren da schon längst wieder im Wettkampfmodus“, sieht die Bundestrainerin Nachteile. Gar nicht denken will sie an die über Monate fehlenden Dopingkontrollen. Dennoch arbeitete Bruckmann unverdrossen weiter, um ihre Schützlinge für Tokio fit zu machen: „Mein Bauchgefühl sagte mir schon früh, dass die Paralympics stattfinden würden.“

© gerold-fotografie

Judo ist Bruckmanns große Leidenschaft. Sie begann mit zwei Jahren und schon mit 16 machte die Mutter von drei erwachsenen Kindern ihren ersten Übungsleiterschein für den 1. Mannheimer Judoclub. Nun freut sie sich auf Tokio, auch wenn die 54-Jährige weiß, dass bei ihren sechsten Spielen in Japan „alles fehlen wird, was Olympia ausmacht.“

Einen exakten Ablaufplan gibt es schon lange. Nach der Anreise am 19. August folgt eine Quarantäne im Olympischen Dorf. Unmittelbar nach den Judowettkämpfen vom 27. bis 29. August muss das Team wieder abreisen. „Das ist alles egal“, sagt Bruckmann.

Unterstützung von Saueressig

Unterstützt wird sie beim Heim- und Bundeskader-Training seit vielen Jahren von ihrem Kollegen Stefan Saueressig. Der in Heidelberg lebende Mannheimer Rechtsanwalt, der zusammen mit Bruckmann das aus Sehenden und Sehgeschädigten bestehende Judoteam Heidelberg/Mannheim aufbaute, ist seit 1999 in der Bundestrainer-Crew und erlebt in Tokio seine fünften Olympischen Spiele.

In seiner langen aktiven Zeit, die von 1972 bis 2003 dauerte und während der er auch für den Erstligisten Karlsruhe kämpfte, war der 56-Jährige als „immer nur Trainingsweltmeister“ nicht so richtig erfolgreich. Aber gerade deswegen kennt sich der Vater eines zehnjährigen Sohnes, der 1987 den Verein Jukadio Heidelberg gründete, mit psychischen Problemen aus und ist daher auch für die mentale Stärke seiner Schützlinge verantwortlich. Außerdem kümmertert er sich um alle technischen Belange.

Dritter im Bunde der Mannheimer Judo-Betreuer ist Pascal Bruckmann, der 24-jährige Sohn der Chefin. Weil sein Vater der mehrfache deutsche Hochschulmeister und Kampfrichter Pierre Bruckmann ist, wuchs er auf Judomatten auf. Er war eines der größten deutschen Talente, kämpfte international und ist eine feste Größe bei den Rhein-Neckar-Fighters.

Pascal Bruckmann als Physio

Unter diesem Namen tritt das Judoteam Heidelberg/Mannheim in der Bundesliga an. Bei den Paralympics in Rio war er schon als Sparringspartner akkreditiert, jetzt sorgt der gelernte Physiotherapeut dafür, dass es dem deutschen sehgeschädigten Quartett in Tokio körperlich gut geht. Zu den Mannheimern Nikolai Kornhaß und Oliver Upmann gehören noch die Schweriner Schwestern Ramona und Carmen Brussig zum Team. (Bild: Sörli Binder)

