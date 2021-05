Vorfreude auf ein einmaliges Erlebnis

Mannheim. Noch deutlich wichtiger als die offizielle Präsentation des Veranstaltungslogos der Faustball-Weltmeisterschaft 2023 in der SAP Arena war für die geladenen Nationalspieler, die Atmosphäre in der noch leeren Multifunktionshalle aufzusaugen. Rund 800 Tage vor dem Start des Turniers vom 23. bis 29. Juli 2023 in Mannheim verschafften sich die Faustballer Marcel Stoklasa und Felix Klassen (beide TV 1880 Käfertal) sowie Patrick Thomas (TSV Pfungstadt) einen ersten Eindruck vom Austragungsort der Finalphase – und ließen ihren Gedankenspielen dabei freien Lauf.

„Die Weltmeisterschaft ist das Größte, was wir im Faustball spielen können. Alle deutschen Spieler und insbesondere die Käfertaler Aktiven fiebern dem Turnier entgegen und versuchen, einen Platz in der Mannschaft zu bekommen. Eine Atmosphäre wie in der SAP Arena wird es so schnell nicht mehr geben“, erwartet der Mannheimer Stoklasa eine ganz spezielle Stimmung bei der WM vor der eigenen Haustüre.

Eine einmalige Konstellation nicht nur für die teilnehmenden Spieler, sondern auch für die Veranstalter und eine riesige Chance für die Sportart Faustball im Allgemeinen. „Die Faustball-WM ist natürlich die ideale Gelegenheit, eine Sportart, die nicht ganz so im Blickpunkt steht, auf die ganz große Bühne in der Arena zu holen“, freut sich Mannheims Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer über die Austragung in der Quadratestadt und auf die Gäste aus der ganzen Welt. Nachdem die Vorrunde noch im Rhein-Neckar Stadion ausgetragen wird, finden die Spiele bis zum Finale auf dem dafür extra in der SAP Arena verlegten Naturrasen statt. Ein Novum für die Freiluftsportart.

„Die Idee ist, die WM zu einem außergewöhnlichen Ereignis zu machen. In einem einzigartigem Rahmen wird dann, hoffentlich vor 11 000 Fans, der neue Faustball-Weltmeister ermittelt“, blickt der 1. Vorsitzende des TV Käfertal und OK-Präsident Jörg Trinemeier mit großer Vorfreude in die Zukunft. Für den inzwischen einzig verbliebenen Faustball-Verein in Mannheim erhofft sich Trinemeier durch die WM einen Schub und hebt die bereits überaus erfolgreiche Arbeit des TVK hervor. „Dass zusätzlich mit Nick Trinemeier insgesamt drei Käfertaler im aktuellen Kader der Nationalmannschaft stehen, ist ein Beleg dafür, wie wir die Jugend fördern und den Sport weiterentwickeln wollen.“

Deutschland der große Favorit

Eine hohe Erwartungshaltung hat die deutsche Mannschaft über die letzten Jahre hinweg selbst geschürt und gilt schon lange im Voraus als Topfavorit. „Keiner würde uns abkaufen, wenn wir Bronze oder Silber erreichen wollen, nachdem wir den WM-Titel dreimal in Folge gewonnen haben. Dann will man auch die Heim-WM für sich entscheiden“, beschreibt der Pfungstädter Patrick Thomas die Machtverhältnisse im Faustball. Deutschlands Co-Trainer Christian Löwe geht ebenfalls von einer einmaligen Chance aus. „Wir können eine Veranstaltung haben, die für uns alle unfassbar beeindruckend sein wird und nach der wir am Ende nach Hause gehen und sagen können, so was wird es wahrscheinlich nie wieder geben.“

Mit den Stadt- und Vereinsfarben

Eine Großveranstaltung, die man alleine gar nicht auf die Beine stellen könnte. Neben der International Fistball Association (IFA) leisten die Stadt Mannheim, die Deutsche Faustball Liga und der Bundesligist TV Käfertal ihren Beitrag zur Planung und Austragung. Diese Beteiligung spiegelt sich auch im präsentierten Logo wieder. „Ich sehe darin das langgezogene Spielfeld, die Mittellinie und die Dynamik, die in diesem Spiel steckt. Die Farben symbolisieren die Veranstalter: Das Rot steht für die Stadt Mannheim und rot-blau-weiß sind die Farben des TV Käfertal“, erklärt Jörn Verleger, Präsident der IFA, die Optik des markanten Logos.

