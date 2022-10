Vorfreude auf den Mythos

Kailua-Kona. Neben Profi-Triathletin Laura Philipp haben sich zwei weitere Athleten des Soprema Team TSV Mannheim für die Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii qualifiziert.

Hendrik Meth und Tim Weiskat gehen in der Altersklasse 45 bis 49 Jahre auf die Strecke (Startzeit: Samstag, 7.20 Uhr Ortszeit) und stellen sich der Herausforderung über 3,8 km Schwimmen in den Wellen des Pazifiks, 180 km Radfahren durch die Lava-Felder der Insel und dem abschließenden Marathon in brütender Hitze.

Für Meth ist es bereits der zweite Hawaii-Start. Die Qualifikation sicherte sich der Mannheimer im September 2021 im schweizerischen Thun. Neuling Weiskat aus Schwetzingen qualifizierte sich im Mai in St. George/Utah für den legendären Wettkampf. „Den Mythos Ironman Hawaii mit den besten Triathleten der Welt zu erleben, fühlt sich für mich an, wie als Kind im Süßwarenladen zu stehen“, fiebert Weiskat dem Rennen entgegen.

Angert mit guten Chancen

Die WM wird in diesem Jahr an zwei Tagen ausgetragen. Laura Philipp startet bereits am Donnerstag. Meth, Weiskat und der Weinheimer Profi Florian Angert am Samstag.

Der 30-jährige Angert (Start am Samstag, 6.25 Uhr Ortszeit) hat bei seinem ersten Hawaii-Start gute Chancen auf eine Top-Platzierung. „Die Maßgabe ist, das Ergebnis der WM in St. George zu bestätigen. Also Platz fünf oder besser ist unser Ziel“, sagte Trainer Philipp Seipp zu Beginn der Wettkampfwoche. jab