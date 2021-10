Vorfreude auf das Gipfeltreffen

Mannheim. Im Kampf um den Erstliga-Aufstieg kommt es am Sonntag (14 Uhr) zum Gipfeltreffen in der 2. Bundesliga Süd der Damen: Der Tabellenzweite TSV Mannheim Hockey empfängt den Spitzenreiter Zehlendorfer Wespen aus Berlin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir müssen erst einmal am Samstag unsere Hausaufgaben erledigen. Sollten wir das gut hinbekommen, erwartet uns am Sonntag endlich ein Top-Gegner“, richtet TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller seinen Blick zunächst auf den Samstag (14 Uhr), wenn Mannheim den TC Blau-Weiss Berlin empfängt.

Am Samstag (14 Uhr) haben die Damen des Feudenheimer HC parallel dazu die Zehlendorfer Wespen am Neckarplatt zu Gast, am Sonntag (12 Uhr) tritt dort auch Blau-Weiss Berlin an. and