Mannheim. Die Vorfreude auf das Derby-Rückspiel zwischen den Mannheim Bandits und den Heidelberg Hunters am Samstag (18 Uhr) steigt, wobei das Michael-Hoffmann-Stadion an diesem Tag nicht nur Schauplatz des Oberliga-Duells der beiden Teams aus der Kurpfalz sein wird. Denn nach dem Spiel steht ab 21 Uhr mit der „Post Game Celebration“ auch noch eine große Open Air Party im Zeichen des American Football an.

„Wir freuen uns auf dieses ganz besondere Event“, hofft Bandits Abteilungsleiter Essam Shurbaji natürlich zuvor im Derby auf den wichtigen Heimsieg für die MTG-Footballer, denn im Hinspiel gab es beim 24:24-Unentschieden keinen Sieger. Karten für das Doppelevent mit Spiel und Party gibt es im Vorverkauf für sieben und in begrenzter Anzahl an der Tageskasse für zehn Euro. and