Vorfreude auf das Bundesliga-Gipfeltreffen

Mannheim/Hamburg. Schon am Freitag brechen die Bundesligadamen des Mannheimer HC nach Hamburg auf, wo sie am Samstag (14 Uhr) zum Spitzenspiel der Staffel B beim Tabellenführer Club an der Alster antreten. „Das wird eine schwere Aufgabe, wir freuen uns aber sehr, gegen solche Top-Teams zu spielen. Wir wollen dort drei Punkte holen“, würde MHC-Trainer Nicklas Benecke mit seinem Team gerne in der Hansestadt die aktuelle Serie fortsetzen.

Bisher ist der MHC in der Feldhockey-Bundesligasaison mit fünf Siegen und einem Unentschieden ungeschlagen. Gleiches gilt allerdings für den Club an der Alster, die Gastgeberinnen haben aus bereits sieben Partien fünf Erfolge und zwei Unentschieden geholt.

Der amtierende Vizemeister aus Mannheim muss beim Titelträger der Jahre 2018 und 2019 auf Nationalstürmerin Naomi Heyn verzichten. „Bei Naomi haben wir noch keine Gewissheit, aber es sieht nicht so gut aus. Sie wird daher am Samstag nicht spielen“, berichtet Benecke. Der MHC-Coach befürchtet, dass die erst kürzlich zu Ende gegangene längere Leidenszeit für die 23-Jährige erneut beginnt. Schließlich hatte Heyn nach einem Handbruch erst Ende September ihr Comeback im MHC-Trikot gegeben. and