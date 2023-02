Von Platz eins in die Play-offs

Mannheim/Köln. Die Jungadler Mannheim haben sich in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) Division I der U-20-Junioren in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Kölner Junghaien den Hauptrundentitel gesichert. Damit starten sie vom ersten Platz aus in die am Samstag beginnenden Play-offs. Gegner ist dann in einer Best-of-Five-Serie der Schwenninger ERC.

Zum Hauptrundenabschluss setzten sich die Mannheimer zunächst am Samstag beim Verfolger in Köln mit 5:1 durch. Kevin Bicker (4.), Noel Saffran (15.), Florian Renner (30.), Vasilii Panov (34.) und Lua Niehus (54.) waren für die Jungadler erfolgreich. Einen Tag später verloren die Mannheimer gegen die Junghaie zwar mit 1:2 nach Verlängerung. Der eine Punkt reichte jedoch, um sich Platz eins zu sichern. Den einzigen Treffer für die Jungadler markierte Fabio Sarto in der 32. Minute. Für die Junghaie war Kevin Niedenz (34./62.) erfolgreich. pk