Von null auf hundert in drei Tagen

Dass der Profi-Fußball ein schnelllebiges Geschäft ist, gehört mittlerweile zu den bekannten Floskeln. Wie schnell es aber tatsächlich gehen kann, erfuhr Marten Winkler in den vergangenen Tagen. Noch am Mittwochabend setzte sich der 19-Jährige ins Auto, war nachts um halb zwei im Viernheimer AP Hotel. Nach zwei Einheiten auf dem Trainingsplatz stand der Neuzugang am Samstag gegen Viktoria Köln

...