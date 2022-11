Von der Tartanbahn in den Ring

Mannheim. Ein perfekt getimter Tritt gegen den Kopf von Maria Souliew in der ersten Runde brachte K1-Kämpferin Alessia Amato von den Black Scorpions Mannheim auf die Siegerstraße. Die 17-Jährige holte ihren Erfolg bei der inzwischen 15. Fight Night Mannheim in der dritten Runde durch die hierdurch erfolgte verletzungsbedingte Aufgabe ihrer Gegnerin. Doch auch sonst dominierte die Fünfte der diesjährigen Junioren-WM in Italien jederzeit das Duell in dieser Thaibox-Variante. Insgesamt sahen die rund 800 Zuschauer in der GBG Halle 14 nahezu durchweg enge Kämpfe mit vielfach lokalen Akteuren im Muay Thai und K1.

„Ich hatte keine einfache Gegnerin, war aber gut eingestellt und hatte ein gutes Gefühl“, sagte die Gymnasiastin, die in diesem Schuljahr am Theodor-Heuss-Gymnasium in Ludwigshafen ihr Abitur ablegt. Vor allem mit ihrer Beinarbeit sorgte Amato, die 2016 mit dem Kampfsport begonnen und zuvor Leichtathletik betrieben hatte, für Dominanz im Ring.

„In Deutschland konkurrenzlos“

Alessia Amato (li.) zeigte Maria Souliew bei der Fight Night deutlich die Grenzen auf. Die diesjährige Fünfte der Junioren-WM gilt als großes Talent im K1. © Jonathan Funk

So lag ihre Gegnerin schon nach wenigen Sekunden nach einem Tritt gegen den Bauch der Junioren-Europameisterin von 2018 und Junioren-Weltmeisterin von 2019 auf dem Boden. Ähnliches geschah in der dritten Runde kurz vor Kampfende. Schon in der ersten Runde hatte Maria Souliew signalisiert, dass es ihr nicht gut gehe. Folglich wurde sie von der Ringrichterin angezählt.

„Alessia ist in ihrem Alter in Deutschland konkurrenzlos“, sagte Michael Damboer von den ausrichtenden Thai-Bombs Mannheim nach dem überzeugenden Auftritt Amatos. Er prophezeite ihr eine durchaus erfolgreiche Zukunft, wenn „sie sich in den Verbandskader aufnehmen lässt“.

Mit Spannung war der K1-Kampf in der Klasse bis 67 Kilogramm zwischen den Lokalmatadoren Paolo D’Antoni (Studio 68 Heddesheim) und Carlos Guerreira (Chana Nork Heidelberg) erwartet worden. Im Stil von Conor McGregor, dem mehrfachen irischen Mixed-Martial-Arts-Weltmeister, stürmte D’Antoni zu Kampfbeginn aus der Hocke heraus auf seinen Gegner los und schickte ihn sofort auf den Ringboden. Guerreira, der an diesem Abend eine längere Kampfpause beendete, kam zwar bereits in der ersten Runde besser in den Kampf, konnte aber seine Niederlage durch Technischen K.o. in der dritten Runde nicht verhindern. „Auch wenn ich mir in der ersten Runde wohl die Ferse gebrochen habe, wollte ich den Kampf nicht verlieren“, betonte D’Antoni, der humpelnd den Ring verließ.

Einen besonderen Leckerbissen hatten die Organisatoren beim Muay Thai, dem klassischen Thaiboxen, parat. In einem Viererturnier in der Klasse bis 56 Kilogramm, bestehend aus Halbfinale und Finale, setzte sich Sarah König von den Thai-Bombs souverän durch. Im Finale besiegte sie Maria Karangwa (Turtles Gym Bonn) nach einem überlegen geführten Kampf. „Es war anstrengender, als nur einen Kampf zu haben. Aber es war cool, zwei Mal hintereinander zu kämpfen und gleich die Chance zu haben, es technisch besser zu machen“, sagte die Siegerin. So hatte König noch im ersten Kampf aufgrund ihres Größenvorteils vermehrt aufs Clinchen und die Fußarbeit gesetzt, im Finale überwogen dann die Boxelemente.

Atakan Oz rettet sich ins Ziel

Dass der Ausgang von K1-Kämpfen auch für die Sportler nicht immer eindeutig zu bestimmen ist, zeigte sich im Kampf zwischen Jonathan Schönland (Kampfsport Manufaktur Mannheim) und Lorenz Sander (Turtles Gym Bonn) in der Klasse bis 81 Kilogramm. Trotz einer starken ersten Runde brauchte Schönland sichtlich die Pausen, um wieder Luft holen zu können. Sander wurde immer stärker und landete zahlreiche Wirkungstreffer. Doch am Ende rettete sich Schönland aufgrund seiner Konter ins Ziel: „Ich war mir unsicher und hätte auf Blau getippt“, sagte der Mannheimer, der in der roten Ecke jubelte.

Aber auch sichtlich angeschlagen kann man den Ring als Sieger verlassen: Atakan Oz (Black Scorpions) wankte in der dritten Runde (bis 71 kg) eigentlich nur noch durch den Ring und versuchte, sich so gut wie möglich vor den Schlägen und Tritten von Semi Bolat (Thai-Bombs) zu schützen. Der K.o. drohte und wäre sicherlich fällig gewesen, wenn der Kampf noch etwas länger gedauert hätte. Doch Oz hatte in den ersten beiden Runden das notwendige Mehr an Treffern erzielt, um dann doch den Siegerpokal zu erhalten.