Von der Mittellinie ins Glück

Mannheim. Es war noch keine Minute gespielt, da hatte Dennis Geißelmann den Geistesblitz des Kreisliga-Spieltages. Der Mittelfeldmann des SC Rot-Weiß Rheinau erzielte eines der schnellsten und definitiv schönsten Treffer der Saison. Mit seinem ersten Ballkontakt hievte er die Kugel von der Mittellinie ins gegnerische Gehäuse. „Ich habe direkt gesehen, dass der Torhüter zu weit vor seinem Kasten steht und dann abgezogen. Wenn so ein Heber reingeht, ist das natürlich ein wunderbares Gefühl“, blickt Geißelmann auf sein Traumtor zurück.

Beim 7:0-Heimerfolg gegen den VfR MannheimII trug sich Geißelmann noch drei weitere Male in die Torschützenliste ein und half so maßgeblich beim Kantersieg gegen die Rasenspieler. Ein Achtungserfolg mit Auswirkungen: Nachdem der Zweite Srbija Mannheim gegen Wallstadt verlor (0:4), ist die Tabellenspitze nun wieder sicher bei den Rot-Weißen. „Wir sind nicht optimal aus der Winterpause gekommen, nehmen jetzt aber immer mehr Fahrt auf. Gerade die Niederlagen gegen Srbija oder auch Gartenstadt taten zuletzt weh, mittlerweile ist aber gefühlt eine ganz andere Rot-Weiß-Mannschaft auf dem Platz“.

Nur Lenhard trifft besser Dennis Geißelmann ist 26 Jahre alt und der Mittelfeldmotor beim SC Rot-Weiß Rheinau. Beim 7:0-Erfolg gegen den VfR II traf der Ex-Waldhöfer von der Mittellinie ins gegnerische Tor – es war einer von sieben Treffern von Geißelmann in den vergangenen beiden Saisonspielen. Damit ist er einer der Toptorjäger (15) in der stärksten Offensive der Kreisliga. Nur Teamkollege Mark Lenhard ist mit 16 Treffern in der internen Torschützenliste besser.

Nach dem bitteren 0:5 gegen Gartenstadt Mitte März zeigten die Rheinauer tatsächlich eine starke Reaktion, gewannen alle drei folgenden Spiele. Die Rückeroberung der Tabellenspitze will SC-Coach Maurice Hirsch allerdings nicht überbewerten: „Es hat sich ja auch für uns an der Ausgangslage überhaupt nichts geändert. Wir mussten schon vorher unbedingt jedes Spiel gewinnen, um Srbija unter Druck zu setzen. Jetzt müssen wir weiter jedes Spiel gewinnen, dass Srbija nicht mehr an uns herankommt“.

Am Montag gegen Brandenburger

Rheinau hat den direkten Aufstieg nun wieder selbst in der Hand, die möglichen Stolpersteine auf dem Weg in die Landesliga sind jedoch gewaltig. In der Osterzeit warten gleich zwei Brocken auf die Hirsch-Elf, angefangen schon am Donnerstagabend beim Heimspiel gegen den FV Brühl II (19 Uhr). „Das Spiel hat für uns echten Derby-Charakter. Brühls Trainer Pasquale Pilato kenne ich schon lange, das wird also auf vielen Ebenen ein besonderes Spiel. Brühl hat zudem eine gute Mannschaft, die uns alles abverlangen wird“, erklärt Hirsch, der sich tatsächlich auf einen formstarken Gegner einstellen muss. Zuletzt gewann der Tabellensiebte gegen Lindenhof mit 3:2 und setzte ein Ausrufezeichen. Das eigentliche Highlight für den Spitzenreiter aus Rheinau steigt allerdings am Ostermontag. Dann tritt der SC auswärts beim SKV Sandhofen an und trifft auf Ex-Trainer Peter Brandenburger. Der Erfolgscoach trat in der laufenden Saison in Rheinau zurück, steht seit dem vergangenen Monat in Sandhofen an der Seitenlinie. Mit drei Siegen aus fünf Spielen platzierte er den Aufsteiger mittlerweile im gesicherten Mittelfeld. Die Freude auf das Aufeinandertreffen mit seiner ehemaligen Mannschaft kann er nicht verbergen. „Es geht gegen einen Verein, bei dem ich fast zehn Jahre trainiert habe, natürlich ist das kein Spiel wie jedes andere. Wir wollen gewinnen, auch wenn ich weiß, dass das eine harte Aufgabe wird.“, blickt Brandenburger auf den Oster-Kracher.

Von möglichen Vorteilen,durch die genaue Expertise des kommenden Gegners, will er allerdings nichts wissen. „Natürlich kenne ich die Rheinauer Mannschaft genau und weiß, wie sie sehr wahrscheinlich spielen werden. Der beste Plan kann in diesem Fall aber hinfällig sein, da Rheinau so viel individuelle Qualität hat, die du kaum eindämmen kannst. Zudem kennt Maurice mich natürlich auch sehr gut und weiß, was ich vielleicht versuchen werde“.

Rheinau-Coach Hirsch und Brandenburger sind seit Jahren gut befreundet, er war unter ihm noch Co-Trainer bei Rheinau, jetzt steht er selbst in der Verantwortung. „Es wird am Montag aber kein Duell Peter gegen mich. Es geht einzig um allein um die Mannschaft. Sandhofen ist ein unangenehmer Gegner, da müssen wir alle Nebenschauplätze ausblenden. Egal wie dieses Spiel ausgeht, wir werden uns danach sicher weiter freundschaftlich in die Augen schauen können“, so Hirsch.