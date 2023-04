Von der Alb an die Bergstraße

Leutershausen. Die Saison ist gerade erst zu Ende gegangen für die SG Leutershausen, da richtet sich der Blick bereits auf die kommende Spielzeit 2023/24 – und vor allem auf den Kader. Thorsten Schmid steht als neuer Trainer fest, Niklas Krämer als Kreisläufer, einige Abgänge sind ebenfalls zu verzeichnen. Nun gibt es auch einen Neuzugang im Rückraum: Luca Mastrocola kommt aus Balingen zur SGL.

21 Jahre, Linkshänder und auf Halbrechts zu Hause, so kann man Luca Mastrocola kurz und knapp beschreiben. Ein Blick auf die Laufbahn des bisherigen Galliers weist ebenso namhafte Vereine auf: Ab der C-Jugend war er in Konstanz unterwegs, stand im letzten A-Jugend-Jahr dann für den THW Kiel auf der Platte, bevor es ihn zu HBW Balingen-Weilstetten zog.

Aufbau nach Schulter-OP

„Ich habe zu Beginn oft mit der ersten Mannschaft trainiert und dort viel mitgenommen, stand aber immer zwischen zwei Teams“, so Mastrocola über die Herausforderung der letzten zwei Jahre. Eine ungewöhnliche Situation, die der Sportmanagement-Student in Leutershausen nicht hat. „Bei der SGL scheint alles sehr familiär zu sein, die Gespräche waren gut und ich bin überzeugt, dass wir die Ziele erreichen können. Es ist eine gute Grundidee“, so Mastrocola, der nicht lange überlegen musste.

Die Zeit in Balingen war für den jungen Rückraumspieler „auf jeden Fall die richtige Entscheidung“. Doch während seiner Zeit bei den Galliern verletzte er sich, das Labrum in der rechten Schulter war kaputt. Anfang Februar stand die Operation an. Ein weiterer Grund, aus dem Mastrocola sich nun für die SG Leutershausen entschieden hat: „Ich brauche ein Aufbaujahr ohne viel Druck.“ Auch Mark Wetzel, der Sportliche Leiter der SG Leutershausen, sieht darin eine Chance für beide Seiten.

Ergänzung zu Yessine Meddeb

„Für uns stand fest, dass wir uns hinter Yessine Meddeb im Rückraum verstärken wollen, um mehr Stabilität zu bekommen“, erläutert Wetzel den SGL-Gedanken. „Wir haben einen jungen Spieler gesucht, der sich entwickeln kann, und ihn in Luca gefunden.“ Die Gespräche waren „sehr angenehm“ und Mastrocola sei „ein bodenständiger, junger Mann, der klar weiß, was er will“. Dazu gehört auch, dass der Neu-Heisemer seinen Körper auf ein „solides Grundniveau“ bringen und sich immer mehr in der Mannschaft einbringen möchte. „Ich muss mich herankämpfen, brauche dafür aber ein wenig Zeit, ohne Druck“, sagt der Neuzugang von der Zollernalb.

Wichtiger Kontakt zu den Fans

Die wird er von Verein und Fans bekommen – und apropos Fans. Der neue Rückraumspieler war bereits bei einem Spiel der SGL als Zuschauer da. „Ich finde es klasse, dass die Zuschauer nach dem Spiel bleiben. Der Kontakt mit den Fans ist wichtig“, so der Neuzugang, der aktuell noch in einer WG fernab der Bergstraße wohnt. Bis zur Vorbereitung zieht es Mastrocola und seine Freundin in die Region: „Wir suchen eine kleine Wohnung in Leutershausen und Umgebung, da sie beruflich auch in die Region will.“

Mithilfe des Vereins und der Fans dürfte die Wohnungssuche wohl kein Problem darstellen, so dass der Fokus schnell auf die neue Spielzeit gerichtet werden kann. red