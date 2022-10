Vom Ehrgeiz getrieben

Ladenburg/Schriesheim. Zwei Schultersiege und einen Überlegenheitserfolg hat Alexander Riefling für die RG Kurpfälzer Löwen in der laufenden Saison der zweiten Ringer-Bundesliga Süd bereits eingefahren. Nur gegen Valeriu Toderean (KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt) musste sich der 21-Jährige bisher geschlagen geben.

Schon seit zehn Jahren ringt der Heidelberger für den ASV Ladenburg, der vor der Saison mit dem KSV Schriesheim die RG Kurpfälzer Löwen bildete. Dass er zum Ringen kam, verdankt der Nachwuchsringer, der in der 2, Bundesliga für die RG in den Klassen bis 71 und 75 Kilogramm im klassischen Stil auf die Matte geht, dem AC Germania Ziegelhausen.

Alexander Riefling Alexander Riefling (21) hat im vergangenen Jahr an der Theodor-Frei-Schule in Eberbach sein Fachabitur abgelegt. Aktuell macht er beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen eine Ausbildung zum Chemikant. In seinen bisherigen sechs Saisonkämpfen in der 2. Bundesliga-Süd holte der 21-Jährige bei fünf Siegen bisher insgesamt 15 Mannschaftspunkte. Damit ist er nach Virgil Munteanu der zweiterfolgreichste Ringer der RG Kurpfälzer Löwen. 2018, 2019 und 2021 holte sich Alexander Riefling im Limit bis 76 Kilogramm den dritten Platz bei der Junioren-DM. Bei der deutschen Meisterschaft der Senioren in diesem Jahr unterlag Riefling bei einem 3:3 bereits in der Qualifikation Erik Weiß (RSV Frankfurt/Oder). cg

Der Verein bot dereinst an der Ziegelhäuser Grundschule eine „Ringen und Raufen“-Stunde an. Riefling, damals acht Jahre alt, und sein Bruder gingen hin und waren begeistert: „Wir haben Karate gemacht. Nach der Stunde haben wir uns angeschaut und uns gesagt, dass wir das geil fanden. Wir haben deswegen unseren Vater gefragt, ob wir zum Ringen wechseln können“, blickt Riefling zurück. Und so war es dann auch.

„Technisch passt alles“

Drei Jahre trainierte Riefling beim AC, dann der Wechsel zum ASV Ladenburg. Zunächst kämpfte er im freien Stil, doch schnell wurde ihm klar, dass es für ihn der griechisch-römische Stil sein sollte. Das ist auch einer der Gründe, warum für ihn die Fusion von ASV und KSV keine große Umstellung bedeutete: „Ich habe eh immer wieder in Schriesheim trainiert, weil dort mehr Greco-Ringer im Training waren.“

Mehrfach wurde Riefling Dritter bei deutschen Meisterschaften der Junioren. Bei Bezirksmeisterschaften und baden-württembergischen Landesmeisterschaften ging es für ihn nach ganz oben auf dem Treppchen – ähnlich wie bei internationalen Turnieren, etwa in den Niederlanden oder in Litauen. Kein Wunder also, dass er im baden-württembergischen Landeskader steht.

Für die Qualifikation zur aktuellen U-23-Weltmeisterschaft in Spanien reichte es aber noch nicht. Das Ticket für den Deutschen Ringerbund (DRB) holte sich Samuel Bellscheidt vom Erstligisten KSK Neuss. „Das ist natürlich mein Ziel“, sagt Riefling, der auch betont, dass er sein volles Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft hat.

Dreimal die Woche geht Riefling zum Training auf die Matte. Dazu kommen zwei Einheiten im Kraftraum. „Technisch passt alles. Ich muss aber noch in der Kraftausdauer und bei der Kraft zulegen“, weiß der 21-Jährige. Mit dem Mehr an Muskelmasse dürfte es für ihn aber schwieriger werden, in der 71-Kilogramm-Klasse zu ringen, in der er die hohen Siege im Saisonverlauf eingefahren hat.

„In 75 komme ich gewichtsmäßig von unten, während die Gegner abkochen, um in dieser Klasse an den Start gehen zu können“, ist sich Riefling seines Gewichtsnachteils in der für ihn höheren Klasse bewusst. Und eines weiß er auch: „In der Klasse bis 75 Kilogramm warten mehr stärkere Gegner auf mich.“ Angst davor hat er jedenfalls nicht. Auch nicht, dass er wegen des vielen Trainings und der samstäglichen Ringkämpfe etwas gegenüber Gleichaltrigen verpasst.

„Ich komme schon auf meine Kosten, wenn die Bundesligasaison und auch die deutschen Meisterschaften vorbei sind“, sagt er. Aber auch nach den Kämpfen der Löwen komme das Gesellige auf keinen Fall zu kurz.

Reizen würde es ihn, in der 1. Liga auf die Matte zu gehen. „Wenn ein Verein anfragen würde, dann muss man schauen“, betont Riefling. Wobei sein Herz ganz klar einen Verein favorisiert: „Es wäre toll, wenn wir mit der RG dieses Ziel erreichen würden.“ Dazu ist er auch für Herbert Maier, Sportlicher Leiter der Löwen, eine wichtige Stütze. „Alexander ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Er hat mittlerweile die Reife entwickelt, um eine Führungsrolle im Team zu übernehmen. Bei den Fans kommt er gut an, jeder freut sich über seinen Einsatzwillen“, sagt Maier.

Doch bevor dieser Traum Wirklichkeit werden kann, steht am Samstag erst einmal das Derby beim SRC Viernheim (19.30 Uhr, Waldsporthalle) an. „Wir rechnen uns etwas aus und können dort siegen“, sagt Riefling. Mit einem Erfolg würden die Löwen als aktueller Tabellenfünfter wieder am SRC vorbeiziehen und das Punktekonto auf 7:7 ausgleichen. cg