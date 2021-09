Vizemeisterschaft knapp verpasst

Mannheim. Mit einem starken zweiten Platz beim abschließenden Wettkampf der baden-württembergischen Triathlon-Liga in Erbach bei Ulm hat sich die Mannschaft des Soprema-Teams des TSV Mannheim in der Endabrechnung Platz drei gesichert. Dabei schrammten die Mannheimer mit einem Punkt hinter dem TV Bretten knapp an der Vizemeisterschaft vorbei.

In Erbach mussten die Athleten zu dritt gemeinsam starten und auch gemeinsam ins Ziel kommen. Mit einem Durchschnittsalter von 20 Jahren waren Henrik Hamm, Oliver Maas und Dennis Ludosan das jüngste Team im Feld der 23 Mannschaften. Nach 750 Meter Schwimmen, 23 km auf dem Rad und 5 km Laufen reichten 1:12:24 Stunden zu Platz zwei der Tageswertung. red