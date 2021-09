Viktoria in neuen Sphären

Mannheim. Beim Blick auf das aktuelle Klassement der Fußball-Kreisklasse A I sticht im ersten Drittel ein Verein ins Auge, den da wohl kaum einer erwartet hatte. Der FC Viktoria Neckarhausen, der in den vergangenen Jahren stets ein Ticket für den Abstiegskampf gelöst hatte, belegt derzeit den dritten Platz und sorgte am Wochenende mit einem 4:2-Sieg gegen Aufstiegskandidat TSG Rheinau für einen Paukenschlag. Positiv überrascht vom bisherigen Auftreten seines Teams zeigte sich deshalb nicht zuletzt auch Viktoria-Trainer Gabriel Reiß.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Myftari gibt sein Comeback

„Mit diesem Saisonstart habe ich nicht gerechnet. Aufgrund von Urlaubern und Verletzten waren wir stark gebeutelt. Auch die Ergebnisse in der Vorbereitung ließen Schlimmes erahnen, sagt der Coach. Doch die Neckarhäuser straften ihren Trainer Lügen und brachten zuletzt die nötigen Tugenden auf den Platz und konnten die personellen Ausfälle über das Kollektiv und die mannschaftliche Geschlossenheit optimal kompensieren.

Viktorias Julian Kümmerle ganz sich derzeit über Platz drei freuen. © Nix

Doch auch der geglückte Saisonstart veranlasst im Viktoria-Lager niemanden dazu, von den festgelegten Zielen abzurücken. Reiß stellt unmissverständlich klar: „Wir wollen so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Alles andere werden wir erst dann sehen, wenn wir unser erstes Saisonziel erreicht haben.“ Ihren Lauf wollen die Neckarhäuser nun gerne beim SV 98/ 07 Seckenheim fortsetzen. In der Vergangenheit waren diese Duelle zumeist sehr torreiche Angelegenheiten. Allein in den letzten vier Aufeinandertreffen gab es insgesamt 24 Tore.

Einer, der diese Trefferquote gerne ausbauen möchte, ist Fisnik Myftari. Der frühere Regionalliga-Spieler des SV Waldhof geht seit dieser Saison für den SV 98/07 Seckenheim auf Torejagd. Und das, obwohl er als zwischenzeitlicher U-19-Trainer beim SVW eigentlich schon die Seiten gewechselt hatte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Ich habe ganz klar das Fußballspielen vermisst, außerdem bin ich mit Trainer Bartosz Franke privat sehr gut befreundet“, begründet Myftari seine Rückkehr auf den Platz. Den Saisonauftakt seines Teams bewertet er trotz des siebten Tabellenplatzes positiv: „Wir haben in den ersten vier Spielen gegen drei Aufstiegsanwärter gespielt und waren in keinem Spiel die schlechtere Mannschaft.“ wy