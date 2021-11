Viernheim verliert Derby

Hockenheim. In der Ringer-Bundesliga Südost hat die RKG Reilingen/Hockenheim im nordbadischen Duell mit 16:11 gegen den SRC Viernheim gewonnen und damit ihren Vorrundenerfolg wiederholt. Sie überließ dem weiter punktlosen SRC lediglich drei Einzelsiege durch Pascal Hilkert (66 kg GR mit 16:0 gegen Philipp Pfahler), Daniel Antal (71 kg FS mit 16:0 gegen Sebastian Genthner) und Vasile Alexandru Dosoftei (75 kg GR mit 8:0 gegen Alexander Zentgraf). In den übrigen sieben Duellen zeigte sich das Team von Wolfgang Laier stärker besetzt.

In der Regionalliga empfing der Tabellenzweite ASV Ladenburg den souveränen Spitzenreiter KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt zum Gipfeltreffen und rechnete sich durchaus Chancen aus. Aber die Gäste reisten in Bestbesetzung an und bezwangen die Römerstädter mit 22:16. Für den ASV reichte es zu vier Erfolgen durch Alexander Riefling (66 kg GR mit Schultersieg gegen Lukas Buck), Hossein Alizadeh (71 kg FS durch Aufgabe von Adrian Wolny), Stiven Brandy Schäfer (80 kg GR durch Aufgabe von Alexander Schaich) und Pouria Taherkani (86 kg FS mit 18:2 gegen Christoph Dornfeld).

Der KSV Schriesheim nutzte seine Chance beim Tabellennachbarn KSV Hofstetten, holte beim 16:13 zwei wichtige Auswärtspunkte und arbeitete sich auf Platz sechs vor. Mit sechs Einzelerfolgen durch Alexandru-Ionut Asan (61 kg FS mit 16:0 gegen Jonas Neumaier), Virgil Munteanu (66 kg GR mit Schultersieg gegen Stefan Grigorov), Luciano Testas (75 kg FS mit 1:0 gegen Claudio Wernet), Ionut-Alexandru Caras (80 kg GR mit 9:0 gegen Marco Müller), Rahmatullah Moradi (86 kg FS mit 14:0 gegen Florian Wölfle) und Trainer Attila Tamas (130 kg FS mit 3:2 gegen Julian Neumaier) wurde das Fundament für diesen wichtigen Mannschaftserfolg gelegt. T.P.