Viernheim ohne Chance

Viernheim. Am dritten Kampftag der Bundesliga Südost standen die beiden nordbadischen Vertreter vor den erwartet schweren Aufgaben und unterlagen beide recht deutlich. Die RKG Reilingen/Hockenheim traf auswärts auf den SV Johannis Nürnberg und musste am Ende mit 8:23 die Segel streichen. Nur drei Einzelsiege blieben am Ende für das Team von Wolfgang Laier durch Elchin Ibragimov, Jan Fischer und Joshua Morodion.

Noch klarer war die Niederlage des SRC Viernheim vor heimischer Kulisse gegen den ASV Schorndorf. Die Schwaben überließen den Gastgebern beim 26:4 lediglich einen Sieg auf der Matte durch Sebastian Schmidt (98 kg, FS mit 16:0 gegen Zalik Sultanov).

Schriesheim II siegt im Derby

Ein Sieg zur rechten Zeit und dann auch noch im Nordbaden-Derby gelang der SVG Nieder-Liebersbach auswärts beim KSV Schriesheim II. Knapp mit 16:15 feierten die Odenwälder nach sechs Niederlagen in Folge ihren ersten Saisonerfolg in der Regionalliga und haben wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt geschöpft. Matchwinner bei den Gästen waren wohl Louis Lay, der bis 71 kg GR Routinier Wladimir Berenhardt mit 5:1 bezwang und Colin Eckert, der im vorletzten Kampf bis 75 kg FS nur eine 0:1-Niederlage gegen Luciano Testas zuließ. Schriesheim II punktete durch Virgil Munteanu (61 kg, GR mit 17:0 gegen Leon Jeck), Alexandru-Ionut Asan (66 kg, FS mit 10:4 gegen Alexandru Stefan), Rahmatullah Moradi (80 kg, FS mit 16:0 gegen Luke Schneider) und Attila Tamas (130 kg, GR auf Schulter gegen Sebastian Otto).

Ladenburg zeigt sich erholt

Der ASV Ladenburg zeigte sich gut erholt von der Niederlage gegen Hausen-Zell und sicherte sich beim KSV Hofstetten einen soliden 24:16-Erfolg. Nur eine Woche nach seiner zuerst schlimm anmutenden Verletzung stand Malik Bicekuev wieder im Team und steuerte mit seinem Sieg einen wichtigen Teil zum Mannschaftserfolg bei.

Die sechs erfolgreichen Ringer des ASV Ladenburg waren am Samstag Asis Isaev (57 kg, FS mit 15:0 gegen David Kuhner), Malik Bicekuev (66 kg, FS mit 16:0 gegen Winfried Kuhner), Alexander Riefling (71 kg, GR mit 16:0 gegen Jan Allgaier), Hossein Alizadeh (75 kg, FS mit 16:0 gegen Marius Allgaier), Pouria Taherkani (80 kg, FS mit 16:1 gegen Claudio Wernet) und Kevin Schwäbe (98 kg, FS mit Schultersieg gegen Claudius Allgaier). T.P.