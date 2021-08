Viernheim holt Pokal

Ketsch. Im Pokalendspiel des Fußballkreises Mannheim, dass bei der Spvgg 06 Ketsch ausgetragen wurde, war der Kreisligist TSV Amicitia Viernheim dem A-Ligisten FV Brühl II spielerisch überlegen und gewann vor 500 Zuschauern mit 3:1. Der Sieg der Südhessen Hessen entsprach dabei dem Spielverlauf.

Brühl II, bei dem nicht der vor dem Absprung stehende Michael Eisenhauer, sondern die Co-Trainer Raffa Miele und Tayyar Bayrakal auf der Bank saßen, hatte in den ersten Minuten durch Nico Reffert zwei gute Einschussmöglichkeiten. Besser machten es dann aber die Viernheimer, die von Beginn an zielstrebig den Brühler Strafraum belagerten und folgerichtig durch Laurenz Baaß in Führung gingen (18.).

Brühls Tim Diederichs (rechts) schüttelt einen Viernheimer ab. © Lothar Fischer/ü

Der FVB machte den Fehler, den Gegner nicht bereits vor der Mittellinie zu stören. Dadurch konnte der TSV Amicitia seien Konterqualitäten ausspielen und ein ums andere Mal gefährlich vor dem FVB-Tor aufkreuzen. Es dauerte aber bis zur 59. Minute ehe die Südhessen durch Timo Bauer auf 2:0 erhöhten. Zuvor hatte Reffert den Anschlusstreffer verpasst (55.)

Even sorgt für Vorentscheidung

Dazwischen rettete der junge Brühler Torwart Elias Geier vor Philipp Haas (58.). Als Paul Even einmal mehr eine zögerliche Brühler Abwehr vorfand und das Ergebnis auf 3:0 hochschraubte, schien die Messe gelesen zu sein. Doch als dem agilsten Brühler Angreifer, Mario Tessitore, der Anschlusstreffer gelang (67.), erwachten die Brühler Anhänger. Ab diesem Zeitpunkt machten die Brühler auch mehr Musik vor den gegnerischen Strafraum, ohne jedoch die Grün-Weißen in große Verlegenheit zu bringen.

„Wir können unserer Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben. Aber am Ende hat es gegen einen spielstarken Gegner nicht gereicht. Natürlich hat auch die Trainergeschichte nicht gerade zum Positiven beigetragen“, meinte das FVB-Trainer Duo unisono. lof/ü