Viernheim erwartet 700 Starter

Viernheim. Nach einem Jahr Corona-Pause wird Ende August wieder der V-Card-Triathlon ausgetragen. Dazu haben sich die Organisatoren des TSV Amicitia Viernheim entschlossen, teilte der Verein mit. Die Wettbewerbe werden auf zwei Tage verteilt, nämlich auf den 28. und 29. August.

Es werden 700 Starter erwartet, auch Zuschauer sind zugelassen. Der große Triathlon-Wettbewerb wird allerdings nicht über die olympische Distanz angeboten, sondern über die Sprint-Distanz: 500 Meter Schwimmen, 20 km Radfahren und fünf km Laufen.

Zuschauer zugelassen

„Wir bedauern sehr, dass wir in diesem Jahr nicht die übliche Strecke mit 1,5 km Schwimmen im Hemsbacher Wiesensee und 40 km Radfahren im Odenwald anbieten können,“ sagt Triathlon-Abteilungsleiter Jürgen Thome. Aufgrund der Vorgaben und Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie sei die olympische Distanz organisatorisch aber nicht darstellbar.

Wichtig: Alle Teilnehmer müssen einen vollständigen Impfnachweis erbringen, aktuell negativ getestet oder von Corona genesen sein. Auch in diesem Jahr findet in Viernheim das Finale des BASF-Triathlon-Cups Rhein-Neckar (RNTC) statt – allerdings auch das in einer abgespeckten Version. Durch die Absage der Veranstaltungen in Mußbach, Maxdorf und Ladenburg gibt es 2021 einen Cup mit lediglich zwei Wertungen: Heidelberg und Viernheim.

Auf zwei Tage verteilt

Konkret wird es beim 37. V-Card-Triathlon 2021 folgende Wettbewerbe geben: Samstag, 28. August: ab 9 Uhr Para-Triathlon-Wettbewerbe, u.a. mit der Viernheimer Para-Triathletin Lena Dieter. Der große Sprint-Triathlon für die Erwachsenen, Junioren und Jugend A beginnt um 9.20 Uhr in vier Startgruppen. Die Kinder- und Jugendwettbewerbe (Schüler C bis Jugend B) starten zwischen 13.15 Uhr und 13.40 Uhr. Insgesamt werden am Samstag rund 335 Triathletinnen und Triathleten an den Start gehen.

Am Sonntag, 29. August, stehen dann die Wettkämpfe der diversen Hessenligen auf dem Programm: Zwischen 9 und 11.40 Uhr starten die 1. und 2. Hessenliga der Frauen sowie die 1. bis 5. Hessenliga der Männer. Hier sind rund 370 Sportlerinnen und Sportler in Viernheim am Start. Sie vertreten 77 verschiedene Mannschaften. zg