Viernheim dreht auf

Mannheim. Am Wochenende ist der bfv-Pokal gestartet. Mit dem FV Elztal steht auch der erste Waldhof-Gegner fest.

Lützelsachsen – Türkspor 0:5 (0:3)

Die TSG hatte mehr Spielanteile, die Tore erzielte dafür der FC Türkspor. Überragender Mann war Ayhan Sabah, der dreimal traf. Die Mannheimer waren nach der Halbzeit besser im Spiel, das Ergebnis fiel am Ende aber um zwei Treffer zu hoch aus.

Nußloch – K. Neckarau 8:7 n.E. (1:1)

Der VfL kam erst nach dem Seitenwechsel in der Partie an. Dann dominierte Neckarau und konnte den Rückstand ausgleichen, blieb aber weiterhin im letzten Drittel zu ideenlos. In der Verlängerung legten die dezimierten Nußlocher zweimal vor, was Gulde und Paschaloglu egalisieren konnten. Im Elfmeterschießen scheiterte der letzte Neckarauer.

Am. Viernheim – FK Srbija 7:1 (2:1)

In der Höhe überraschend, aber am Ende verdient fertigte der Kreisligist den Landesligisten ab. Laurenz Baaß traf für die nie nachlassenden Viernheimer dreimal.

TSG Rheinau – FT Kirchh. 1:4 (0:1)

Die TSG musste zehn Spieler ersetzen, hielt sich aber 35 Minuten lang schadlos. Nach einer Stunde erhöhten die Gäste auf 0:2. Zehn Minuten vor dem Ende verkürzte Scopelliti, in der Schlussoffensive wurde Rheinau dann ausgekontert.

FC Rot – VfR Mannheim 0:8 (0:3)

Der VfR als haushoher Favorit spielte souverän, in vorderster Reihe effizient und gestattete dem FC Rot im zweiten Durchgang nur eine Standard-Chance. Für den VfR trafen Koep und Ilhan doppelt.

SG Kirchheim – Heddesh. 2:1 (2:0)

Die Fortuna kassierte schon im ersten Durchgang zwei Gegentore und konnte sich bei Torhüter Broll bedanken, der noch einen Strafstoß parierte. Weber verkürzte zwar nach der Pause auf 2:1, sah aber wenig später gelb-rot, so dass der Ausgleich nicht mehr gelang. wy