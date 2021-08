Viernheim der Favorit

Ketsch. Der A-Ligist FV Brühl II und der Kreisligist TSV Amicitia Viernheim bestreiten das Endspiel um den Fußball-Kreispokal-Wettbewerb des Vorjahres. Die Südhessen, die sich erst am Mittwoch im Halbfinale bei der SG Oftersheim mit 2:0 (Tore: Brandon Wiley, Paul Evet) durchgesetzt hatten, gehen als Favorit in die Partie.„Wir wollen dieser Rolle natürlich gerecht werden, sind heiß auf den Titel und werden nichts herschenken“, sagt TSV-Trainer Timo Endres.

Nach der Englischen Woche mit Verbandspokal und Kreispokal-Halbfinale gilt es für die Viernheimer nun, die nötigen Körner für das Endspiel am Samstag (16 Uhr) in Ketsch aufzusammeln. „Wir haben gut gearbeitet in der Vorbereitung, allerdings haben auch wir – wie die meisten anderen Vereine auch – einige Verletzte und Urlauber.“ Kurios: Für die beiden Clubs dient das Endspiel als Anschauungsunterricht, denn nur drei Tage nach dem Finale stehen sie sich in der 3. Runde des neuen Kreispokal-Wettbewerbs in der Saison 2021/2022 schon wieder gegenüber. wy