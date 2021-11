Viernheim chancenlos

Viernheim. Der SRC Viernheim steht am Ende der Vorrunde in der Ringer-Bundesliga Südost punktlos am Tabellenende. Mit 4:27 verloren die Südhessen gegen SV Wacker Burghausen. Lediglich Arkadiusz Böhm (75 kg FS mit 6:3 gegen Mansur Dakiev) und Matthias Schmidt (80 kg FS mit 7:2 gegen Jakob Rottenaicher) war es vergönnt, als Sieger von der Matte zu gehen.

Regionalliga

Zum Rückrundenstart in der Regionalliga bezwang der ASV Ladenburg die WKG Weitenau-Wieslet mit 18:13. Bei jeweils fünf Einzelerfolgen beider Mannschaften hatte Ladenburg letztlich die besseren Verlierer. Yunus Bagci (57 kg GR mit 15:0 gegen Jonas Vogt), Hossein Alizadeh (71 kg FS mit 15:0 gegen Stefan Dobri), Alexander Riefling (75 kg GR kampflos), Stiven-Brandy Schäfer (80 kg GR mit 4:0 gegen Jonas Dürr) und Kevin Schwäbe (130 kg FS mit 16:1 gegen Levan Lagvilava) siegten für den ASV.

Der KSV Schriesheim schaffte erneut einen Achtungserfolg gegen ein Spitzenteam. Beim 16:15 waren die Gäste der RG Hausen-Zell nicht in Bestbesetzung angetreten und kassierten daher prompt eine Niederlage. Alexandru-Ionut Asan (61 kg FS mit 16:1 gegen Luca Zeh), Furkan Yilderim (75 kg GR mit 5:1 gegen Jonas Deiß), Ionut-Alexandru Caras (80 kg GR mit 5:2 gegen Simon Günter), Rahmatullah Moradi (86 kg FS mit Schultersieg gegen Max Schmidt) und Attila Tamas (98 kg GR kampflos) waren die Siegringer des KSV.

Oberliga

In der Oberliga, Gruppe B, spazierte Tabellenführer KG Laudenbach/Sulzbach zu einem 29:3 gegen den RSC Eiche Sandhofen. Er überließ den Gästen nur zwei Siege auf der Matte durch Michael Knittel und Patrik Püspöki. T.P.

