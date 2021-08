Viermal Kreispokal

Mannheim. Mit vier Partien startet der Mannheimer Fußball-Kreispokal in sein Achtelfinale. Besondere Aufmerksamkeit hat bislang der B-Ligist SC Blumenau erzeugt, der in der Vorsaison bereits bis ins Viertelfinale gestürmt war und nun erneut in die Runde der letzten 16 vorgestoßen ist.

„Der Pokal ist für die Jungs eine besondere Motivation, da sie sich mit höherklassigen Teams messen können. Das Ziel ist seit einigen Jahren der Aufstieg, aber aus unterschiedlichen Gründen hat das nie geklappt“, sagt Blumenaus Trainer Luis Trindade. Dieses Jahr stehen die Chancen für den Einzug ins Viertelfinale erneut gut. Der Gegner ist der Ligakonkurrent SSV Vogelstang II und damit auf dem Papier ein B-Ligist, wobei Trindade befürchtet, dass der SSV seine erste Mannschaft schicken könnte.

A-Klasse gegen Kreisliga heißt es jeweils in den Duellen zwischen der TSG Rheinau und dem TSV Neckarau sowie zwischen der SG Mannheim und der SpVgg Wallstadt. Zwei Kreisligisten unter sich sind es bei der Partie des SV Enosis Mannheim und des FV Leutershausen. Alle Partien werden zeitgleich am Mittwoch um 19 Uhr angepfiffen. Weitere Achtelfinal-Partien sind für den 1. September angesetzt. wy