VfR verliert Derby und Kontakt

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden ist der Aufstieg für den VfR Mannheim in weite Ferne gerückt. Während Tabellenführer ATSV Mutschelbach und der Ligazweite SV Spielberg ihre Begegnungen gewannen, verloren die Rasenspieler das Stadtderby beim SV Waldhof II. Auch der Ligavierte Fortuna Heddesheim bezog etwas überraschend eine Niederlage.

SV Waldhof II – VfR Mannheim 2:1

„Das war zu wenig“, war sich Hakan Atik, Coach des VfR Mannheim mit den Beobachtern einig. Seine Elf hat im Rennen um den Aufstieg den vielleicht entscheidenden Rückschlag erlitten, denn der SV Waldhof II behielt im Stadtderby mit 2:1 die Oberhand. Die Mannschaften lieferten sich vor 370 Zuschauern ein intensives Duell. Die frühe Führung des VfR entsprang keiner echten Torchance. Eduard Mahmuti wollte den Ball aus der Gefahrenzone klären, schoss dabei aber Cihad Ilhan an und der Ball senkte sich als Bogenlampe über Waldhof-Keeper Luca Pedretti hinweg zum 0:1 in den Kasten (5.). Die Antwort der Waldhof-Elf ließ nicht lange auf sich warten. Shinhyung Lee schloss einen guten Angriff mit dem 1:1 ab (14.). Lee war es auch, der die SVW-Führung auf dem Fuß hatte, sein Ball landete jedoch an der Latte (19.). Weitere gute Chancen hatte bis zur Pause keines der beiden Teams.

Die erste Chance nach der Pause vergab Patrick Hocker für den SVW, der knapp verfehlte (58.). Der VfR war weiter bemüht, Waldhof lauerte auf seine Chance – und die kam. Nils Anhölcher wurde mit einem Pass auf die Reise geschickt und vollstreckte zum 2:1 (76.). Die Rasenspieler bliesen danach zur Schlussoffensive, Waldhof-Keeper Luca Pedretti hielt aber mühelos gegen Blertin Muca (83.) und musste gegen Alessandro Castro nicht eingreifen (84.). Auf der Gegenseite verfehlte Onur Ünlücifci das Gehäuse (87.). In der Nachspielzeit vergab zudem Malik Mikona eine „Hundertprozentige“ für den SVW (90.+3). „Die bessere Mannschaft hat gewonnen“, meinte SVW-Coach Nico Seegert. „Spielerisch hatte der VfR keine Ideen, bis auf das Glückstor kam in der Offensive nichts“, sah er einen verdienten Derbysieg. „Bitter für uns, dass uns wegen Corona und verletzungsbedingt wieder sieben Spieler ausgefallen sind“, hofft Atik, dass in den verbleibenden vier Partien wieder mehr Personal zur Verfügung steht. Der VfR liegt nun vier Punkte hinter dem Tabellenzweiten SV Spielberg. rod

Heddesheim – Neckarelz 1:2 (1:1)

Die Fortuna musste die zweite Heimniederlage in Folge einstecken. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie ist angerannt, hat sich Chancen herausgespielt, aber der Ball wollte einfach nicht ins gegnerische Tor“, zog der Heddesheimer Trainer Steffen Kohl enttäuscht Fazit. Die Fortuna ging schnell in Führung. Joshua Best erzielte das 1:0 (20.). Neckarelz glich durch Marco Hornings herrliches Freistoßtor nur wenig später aus (25.). Heddesheim vergab danach zahlreiche Chancen, während Neckarelz in der Schlussphase mutiger wurde durch Bleron Gjelau zum Siegtreffer kam (75.). fvh