VfR und Neckarau spielen nicht

Mannheim. Die neue Saison der Fußball-Verbandsliga Nordbaden wird ohne den VfR Mannheim starten. Der Grund: Bei den Rasenspielern hat es in dieser Woche fünf Corona-Fälle gegeben, die für Samstag angesetzte Partie beim 1. FC Mühlhausen wurde auf den 29. September (19 Uhr) verlegt. Ob am 28. August gegen den FC Olympia Kirrlach gespielt werden kann, ist unklar, gab VfR-Sportvorstand Serkan Zubari bekannt. Ebenfalls abgesagt wurde die für Sonntag angesetzte Landesliga-Begegnung des VfL Kurpfalz Neckarau, weil es beim Gegner FV Brühl einen Corona-Verdacht gibt.

VfR-Sportvorstand Zubari hatte sich zuletzt in den Urlaub verabschiedet. „Dann kam am Montag der Anruf, dass einer unserer Spieler positiv auf Corona getestet worden ist, am Dienstag dann der nächste Fall und so ging es weiter“, sagt Zubari und berichtet: „Das Gesundheitsamt ist mit uns in einem engen Kontakt. Die ganze Mannschaft plus Betreuer und Offizielle werden durchgetestet. Da stehen noch Ergebnisse aus.“ Laut Zubari klagen alle fünf Erkrankten über Symptome, es gehe ihnen aber den Umständen entsprechend gut. Der Trainingsbetrieb beim VfR wurde nach dem ersten Positivfall eingestellt. bol