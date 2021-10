VfR trennt sich überraschend von Trainer Schmitt

Mannheim. Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim ist noch ungeschlagen, hat nach zehn Spieltagen Tuchfühlung zur Spitze – und braucht dennoch einen neuen Trainer. Der Traditionsverein trennte sich von Ralf Schmitt, der erst im Frühjahr als Coach installiert worden war.

Auch für Sportvorstand Serkan Zubari ist das keine angenehme Situation, doch der VfR-Funktionär versucht, die Personalie zu erklären. „Für Leute, die mit den internen Dingen bei uns nicht vertraut sind, kommt diese Trennung sicherlich überraschend“, sagte er dieser Redaktion: „Aber es gab bereits seit mehreren Wochen Differenzen in der sportlichen Zusammenarbeit, die sich auch langsam auf die Mannschaft ausgewirkt haben. Wir als Sportliche Leitung sind deshalb zu dem Entschluss gekommen, dass wir den Schnitt jetzt machen müssen, um den sportlichen Erfolg, den wir ja hatten, nicht zu gefährden.“

2 Bilder Sportchef Hakan Atik übernimmt für die nächsten fünf Spiele. © Berno Nix

In welchen Bereichen die Differenzen lagen, wollte Zubari am Dienstag nicht näher ausführen. „Dafür ist alles noch zu frisch“, sagte der Sportvorstand. Auf die Frage, ob die Sportliche Leitung mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sei, antwortete Zubari: „Jein“ und konkretisierte: „Um das noch mal klarzumachen: Unser Ziel ist in dieser Saison der Aufstieg in die Oberliga. Dieses Ziel erreichst du nicht, wenn du gegen Mannschaften, die in der Tabelle einige Plätze hinter uns stehen, Punkte liegenlässt.“

„Verein hat anders entschieden“

Ralf Schmitt äußerte sich am Dienstag auf Anfrage nur in einem kurzen Statement, aus dem aber durchaus Enttäuschung herauszulesen war. „Sehr gerne hätte ich die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Mannschaft fortgesetzt, um das gemeinsame Ziel Aufstieg zu realisieren. Der Verein hat sich für einen anderen Weg entschieden, dabei wünsche ich der Mannschaft und allen Beteiligten viel Erfolg!“

Bis zur Winterpause wird beim VfR nun der Sportliche Leiter Hakan Atik das Traineramt bei den Rasenspielern übernehmen. Atik hatte den VfR von 2014 bis 2017 schon einmal trainiert, wechselte dann und kam im Januar 2020 zurück. Dann übernahm er die Position des Sportlichen Leiters. Doch eine Dauerlösung soll das nicht sein. Im Frühjahr 2022 soll spätestens ein neuer Trainer an der Außenlinie des Rhein-Neckar-Stadions stehen. Wer das ist, ist derzeit allerdings noch ungewiss. „Momentan haben wir noch keinen Nachfolger für Ralf Schmitt im Blick“, sagte VfR-Sportvorstand Zubari. „Wir werden nun erst einmal mit der Suche beginnen.“

Samstag kleines Derby

Gespannt darf man sein, wie die Spieler die Trennung von Trainer Schmitt aufnehmen. Am Samstag, 19 Uhr, empfängt der VfR zum kleinen Stadtderby den SV Waldhof II. Erstmals unter der Leitung von Interimscoach Atik. Personell sieht es dann auch wieder ein Stück besser aus bei den Rasenspielern. Stürmer Cihad Ilhan wird nach längerer Pause wohl wieder im Kader stehen. Zubari machte unterdessen klar, dass der VfR in der Winterpause personell noch einmal nachlegen möchte. „Wenn sich was ergibt, dann würden wir das wirklich gerne machen.“