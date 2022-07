VfR steht in Runde drei

Mannheim. Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim hat im Badischen Fußballpokal den Sprung in die dritte Runde geschafft. Die Rasenspieler gewannen am Freitagabend vor 200 Zuschauern im Rhein-Neckar-Stadion gegen den Ligakonkurrenten TSG 62/09 Weinheim letztlich souverän mit 4:0 (0:0) uns treffen nun in Runde drei auf den Regionalligisten FC-Astoria Walldorf.

Im ersten Durchgang hatte der VfR gegen gut eingestellte Bergsträßer noch etwas Probleme. Nach dem Führungstreffer durch Blerton Muca (56.) hatten die Mannheimer die Partie dann aber im Griff. Fabian Czaker, den der VfR jüngst vom Landesligisten Türkspor Neckarsulm verpflichtete, sorgte mit seinem Doppelpack (68., 72.) zum 3:0 innerhalb weniger Minuten für die Entscheidung. Ali Ibrahimaj legte das 4:0 (74.) nach. Der eingewechselte Hassan Amin verschoss für den VfR noch einen Elfmeter (84.). bol