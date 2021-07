VfR startet in sein Fest-Wochenende

Mannheim. Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim startet am Freitagabend auf dem Gelände seines Jugendzentrums in ein zweitägiges Festwochenende. Die Rasenspieler erinnern damit an die Gründung ihres Vorgängervereins Mannheimer Fußball-Gesellschaft (MFG) vor 125 Jahren. 1911 ging die MFG mit anderen Clubs dann im Verein für Rasenspiele (VfR) Mannheim auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Auftakt der Jubiläumsfeier macht am Freitagabend ab 19 Uhr ein Kleinfeld-Turnier von fünf Traditionsmannschaften. Die Teams werden von früheren Größen des VfR wie Kenan Kocak, Gernot Jüllich oder Stephan Groß betreut. Am Samstag steht von 10 bis 18 Uhr dann die Jugend im Mittelpunkt, am Abend beginnt der offizielle Teil. red