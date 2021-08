VfR schöpft Mut im Aus

Mannheim. Während der Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim aus dem Verbandspokal ausgeschieden ist, träumt der FC Türkspor Mannheim weiter vom großen Spiel gegen den Drittligisten SV Waldhof. „Ich bin ganz und gar nicht unzufrieden. Im Gegenteil. So wie wir uns präsentiert haben, macht mich das zuversichtlich für den Rundenstart“, sagte Ralf Schmitt, der Coach des VfR Mannheim, nach der 0:2 (0:0)-Niederlage im Achtelfinale gegen den Oberligisten 1. CfR Pforzheim. Die Rasenspieler hielten gegen den Favoriten sehr gut mit. Marco Rienhardt (54.) und Lukas Böhm(69.) erzielten die beiden Tore zum 2:0-Erfolg der Pforzheimer. „Wir hätten am Donnerstag noch einmal ein Testspiel gehabt, aber so haben wir das nun abgesagt. Am Wochenende gibt es noch einmal Trainingseinheiten, dann haben die Spieler einige Tage frei und wir starten dann in die Runde“, sagte Schmitt, der betonte: „Noch ist unser Kader zu dünn. Wir müssen da in der Breite eigentlich noch was machen.“ Denn Yannick Tewelde und Anis Klicic haben ihre Verträge aufgelöst.

Der FC Türkspor steht dagegen im Viertelfinale. Das Team der beiden Trainer Serif Gürsoy und Taner Dönmez gewann gegen die SpVgg Neckarelz mit 3:1 (0:1). „Wir sind gegen eine clevere Elf angetreten, aber normalerweise hätten wir schon in der ersten Halbzeit mit 2:1 oder 3:1 in Führung liegen müssen“, sagte Gürsoy. Neckarelz ging durch den Treffer von Bleron Gjelaj mit 1:0 (19.) in Front. Türkspor hatte aber mehr Ballbesitz und kam in der zweiten Hälfte zurück. Izzedine Noura (47.), Anas Itanl (87.) und Ayhan Sabah (90.) drehten mit drei Toren die Begegnung für den Landesligisten. „Natürlich bin ich sehr zufrieden“, sagte Gürsoy. bol