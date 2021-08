VfR schaltet Regionalligist Walldorf aus

Mannheim. Um 17.55 Uhr schaute Schiedsrichter Roy Dingler noch einmal auf die Uhr, die fünfminütige Nachspielzeit war bereits abgelaufen. Danach nahm er die Pfeife in den Mund und beendete die Partie. Die in blau-weiß-rot gekleideten Gastgeber rissen begleitet von begeisterten Reaktionen der 170 Zuschauer die Arme in die Höhe. Manch einer ließ sich komplett erschöpft, aber unfassbar stolz, zu Boden sinken. Es war vollbracht: Der Underdog VfR Mannheim bezwang den haushohen Favoriten FC Astoria Walldorf verdient mit 1:0 (1:0) und sorgte somit für eine faustdicke Überraschung in der dritten Runde des bfv-Pokals.

Die Grundlage für das Erreichen des Achtelfinals gegen den 1. CfR Pforzheim war zweifelsohne eine Starke Defensivleistung der Rasenspieler. Walldorf hatte zunächst mehr vom Spiel, der VfR gewann aber die entscheidenden Zweikämpfe, verfügte über Lufthoheit, produzierte im Spielaufbau kaum Fehlpässe und überzeugte darüber hinaus mit einem starken Stellungsspiel. Auf der anderen Seite igelte sich der VfR nicht hinten ein. Das Team von Ralf Schmitt suchte, wann immer es möglich war, ihre Chance. So beispielsweise in der 24. Minute, als Marc-David Thau von der rechten Außenbahn kommend mit einer präzisen Hereingabe den sträflich freistehenden Blerton Muca bediente. Dieser nahm das Gastgeschenk dankend an und nickte aus kurzer Distanz platziert ins linke Eck ein (24.). Julio Cesar Yugar Koelle hatte sogar die Chance auf das 2:0 (35.), Marcel Carl traf für Walldorf den Pfosten (43.). In der zweiten Hälfte waren größere Chancen Mangelware, der VfR verteidigte den Vorsprung mit viel Einsatz bis ins Ziel.

Die VfR-Kicker bejubeln das 1:0 durch Blerton Muca. © VfR

Auch Landesligist FC Türkspor Mannheim hat den Sprung unter die letzten 16 Mannschaften in Nordbaden geschafft. Im Landesliga-Duell beim FC Östringen setzte sich Türkspor klar mit 4:1 (2:1) durch. Schon nach sechs Minuten traf Njaga Manneh zur 1:0-Führung, die Östringen postwendend ausglich (7.). In der Folge sorgten dann aber Youel Tesfagaber (20.), Oguzhan Yildirim (66.) und Rahmi Can Bas (70.) für den Erfolg der Mannheimer. red/th