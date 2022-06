VfR Mannheim rüstet weiter auf

Mannheim. Fußball-Verbandsligist VfR Mannheim hat seine Aufstiegsambitionen für die kommende Saison unterstrichen und zwei weitere Routiniers verpflichtet. Marco Raimondo-Metzger (30 Jahre) und Nicolas Jüllich (32) werden künftig die Rasenspieler verstärken. „Mit Marco und Nico haben wir zwei weitere physisch starke Spieler mit viel Erfahrung, enormer Qualität und großer Persönlichkeit verpflichten können. Beide Akteure werden sowohl auf dem Platz als auch innerhalb der Mannschaft einen wichtigen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten“, ist Sportvorstand Serkan Zubari überzeugt. „Wir hatten dringend Bedarf an einem Innenverteidiger und einem Akteur für das zentrale Mittelfeld. Damit konnten wir zwei Schlüsselpositionen besetzen.“

Marco Raimondo-Metzger kommt vom unterfränkischen Regionalligisten FC Viktoria Aschaffenburg und ist für die Innenverteidigerposition vorgesehen. Der 1,88-Meter-Hüne stand bis Ende Januar noch im Kader des Drittligisten Türkgücü München, der sein Team dann abmeldete. „Der Kontakt kam durch unseren Sportlichen Leiter Hakan Atik zustande“, sagt Zubari. Der gebürtige Ludwigshafener durchlief seine Juniorenlaufbahn bei der TSG 1899 Hoffenheim und zählte dort zu den Stammspielern der damaligen U-17 wie auch U-19- Bundesligamannschaft. Im Herrenbereich lief Raimondo-Metzger 117 Mal für den damaligen Regionalligisten Wormatia Worms auf. Insgesamt spielte der Innenverteidiger zwischen 2011 und 2022 in Worms, SC Freiburg II, 1. FC Kaiserslautern II, Heimstetten und Aschaffenburg 180 Mal in der vierten Liga.

2 Bilder Nicolas Jüllich stieg zuletzt mit Großaspach aus der Regionalliga ab. © imago images/Pressefoto Baumann

Nicolas Jüllich kommt vom Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach. Dort hatte der gebürtige Heidelberger in der vergangenen Saison 28 Einsätze. Jüllich, der im zentralen und defensiven Mittelfeld beim VfR eingeplant ist, absolvierte für den FC Bayern München II, 1.FC Saarbrücken und die SG Sonnenhof Großaspach insgesamt 158 Drittligapartien. Der Sohn des ehemaligen VfR-Coaches Gernot Jüllich spielte außerdem für Großaspach, Bayern München II und den SV Waldhof 133 Mal in der Regionalliga. „Wir haben auf dieser Position jemand gesucht, ich habe Nico angesprochen und bin sehr froh, dass das geklappt hat“, sagt Zubari.

Gespräche mit Keeper Scholz

Eine wichtige Position, so der VfR- Sportvorstand, sei nun noch offen. „Wir suchen noch einen Torwart“, macht Zubari klar. Marcel Lentz wird den Cub bekanntlich verlassen. „Das ist sehr schade, aber Marcel muss in Zukunft beruflich einfach kürzertreten“, sagt Zubari. Kurzzeitig war deshalb Markus Scholz, der ehemalige Stammkeeper des Stadtrivalen SV Waldhof ein Thema. Zubari bestätigt das Interesse am 34-Jährigen. „Ja, wir haben mit Markus gesprochen, aber er hat noch Vertrag beim Regionalligisten TSV Steinbach-Haiger.“

Bis zum Trainingsauftakt am Montag, 27. Juni , hofft das Team des neuen Coachs Volkan Glatt noch einen Keeper präsentieren zu können. „Sonst schauen wir noch nach jungen Spielern, die sich zu wichtigen Stützen in unserem Verein entwickeln können“, sagt Zubari.