VfR Mannheim jagt das Spitzenduo

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga hat der ATSV Mutschelbach beim 2:2 auswärts gegen den FC Zuzenhausen gepatzt. Der SV Spielberg ist nun alleiniger Tabellenführer. Der VfR Mannheim siegte ebenfalls und bleibt den beiden Top-Teams als Dritter auf den Fersen.

Durlach-Aue – VfR Mannheim 0:2

Die Rasenspieler haben den dritten Sieg in Folge gefeiert und sitzen damit dem Spitzenduo Spielberg/Mutschelbach weiter im Genick. In Durlach-Aue machte sich das Team von Trainer Ralf Schmitt das Leben selbst schwer. Auf dem schwierigen Geläuf erspielte sich der VfR von Beginn an zahlreiche Torchancen. Doch bis zur Pause blieb es torlos. Nach dem Seitenwechsel gelang Dennis Lodato gleich mit der ersten guten Möglichkeit der Mannheimer das 1:0 (55.). In der Folge machte Durlach-Aue auf. Der VfR kam so zu weiteren Chancen, doch erst in der 80. Minute beruhigte Torjäger Ali Ibrahimaj mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 2:0 die Nerven des eigenen Anhangs. „Natürlich sind wir mit den Leistungen und den Ergebnissen sehr zufrieden“, VfR-Sportchef Hakan Atik. „Die Chancenverwertung ist aber noch nicht optimal.“ bol

SV Waldhof II – Mühlhausen 1:1

„Mit etwas mehr Glück gewinnen wir gegen eine robuste und spielstarke Mannschaft von Mühlhausen“, spielte SVW-Coach Oscar Corrochano auf die Nachspielzeit an. Leon Kuhmann stand nämlich nicht im Abseits, als er in der 94. Minute das Tor für die U 23 des SV Waldhof markierte, welches der Schiedsrichter annullierte. Dies zeigten die später ausgewerteten Bilder einer unterhaltsamen Partie, in der Patrick Hocker die Hausherren früh in Führung brachte (13.). Nach dem Wechsel verschärfte Mühlhausen das Tempo und gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe. Folgerichtig markierte Paul Rottmann das 1:1 (60.).

Durch einige Einwechslungen konnte sich die Waldhof-Youngster in der Schlussphase wieder etwas vom Druck befreien und mehr nach vorne spielen, doch die abwehrstarken Gäste ließen wenig Schüsse der Mannheimer zu. Auch die Waldhof-Defensive verteidigte gut das eigene Tor, doch Waldhof-Coach Corrochano kritisierte: „Der Gegner hat die Bälle immer wieder in den Rücken unserer Abwehr spielen können. Da haben meine jungen Spieler teilweise etwas geschlafen.“ rod

Weinheim – Heddesheim 0:2

Und wieder hat Fußball-Verbandsligist Fortuna Heddesheim ein Derby gewonnen. Vor 200 Zuschauern war diesmal Andreas Adamek der Matchwinner der Heddesheimer – aus gerechnet ein Ex-Weinheimer. Der Offensivspieler erzielte in der ersten Hälfte früh das 1:0 (10.) nach Vorlage von Filip Vlahov und sorgte letztlich mit dem 2:0 in der 68. Spielminute für die Entscheidung.

Weinheim hatte nach dem 0:1 eine 15-minütige Drangphase, aber in der Abwehr standen die Heddesheimer kompakt. Die Defensivabteilung um Derrick Owusu, Oliver Malchow, Timo Gebhardt und Fabian Lorenz agierte sehr sicher. Letztlich gelang den Heddesheimern so ein Auswärtserfolg über den Angstgegner. Das Team von Trainer Frank Hettrich schaut nun wieder nach oben. fvh