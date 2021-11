VfR Mannheim hält Anschluss an die Spitze

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga hat sich das Spitzenduo SV Spielberg und der ATSV Mutschelbach keine Blöße gegeben. Der VfR Mannheim gewann das Verfolgerduell gegen den FC Zuzenhausen und ist nun wieder Tabellendritter.

VfR Mannheim – Zuzenhausen 3:1

Der VfR musste zunächst wieder einen Schock verdauen. Nach drei Minuten gerieten die Rasenspieler in Rückstand. Marvin Braasch traf zum 1:0 für Zuzenhausen.

„Nach 15 Minuten waren wir dann aber voll drin. Das 1:1 war wichtig. Danach hatten wir die Partie im Griff“, sagte VfR-Coach Hakan Atik. Ali Ibrahimaj erzielte das 1:1 (15.). Das gab Sicherheit. Der VfR machte weiter Druck und kam in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zur Führung durch Dennis Lodato (45.+2). „Danach haben wir gute Chancen liegengelassen“, sagte Atik. Der starke Ibrahimaj sorgte mit dem 3:1 (70.) dann aber für die Entscheidung. vfr

SV Langenst. – SV Waldhof II 2:1

Waldhof verpasste es nach der frühen und gut herausgespielten Führung durch Patrick Hocker (9.), die Weichen bis zur Pause auf Sieg zu stellen. „Da hatten wir noch einen guten Konter, um auf 2:0 zu erhöhen“, trauerte Trainer Oscar Corrochano der vergebenen Chance hinterher. Die Gastgeber hatten nur eine starke Szene im ersten Abschnitt, Dominic Riedel scheiterte gleich zweimal an Schlussmann Luca Pedretti (28.). Nach dem Wechsel legten die Langensteinbacher eine Schippe drauf und kamen schnell zum 1:1 durch Lars Kuhn (49.). „Danach hat man gemerkt, dass dieser jungen Mannschaft noch die Erfahrung fehlt“, hätte sich Corrochano in dieser Phase die eine oder andere Verstärkung aus dem Drittligakader gewünscht, da ihm mit Sören Lippert (gesperrt) sowie Eduard Mahmuti und Kelmend Azizi (beide verletzt) drei Leistungsträger fehlten. Ein herrlicher Treffer in den Winkel durch Riedel (65.) bedeutete die Entscheidung, da Mateo Atacan in der Endphase knapp scheiterte (90.). rod

Kirrlach – Heddesheim 0:2

Fortuna-Coach Frank Hettrich war nach dem Sieg stolz auf seine Mannschaft, denn die komplette Innenverteidigung hatte sich vor der Partie grippekrank abgemeldet. Oliver Malchow, Timo Gebhardt und Derrick Owusu hatte es erwischt. Doch Andreas Adamek (6.) und Ilias Soultani (77.), der bei einem Konter geschickt drei Kirrlacher Abwehrspieler stehen ließ, schossen die Heddesheimer zum Sieg. Hettrich lobte nach Spielschluss besonders zwei junge Akteure: „Der 19- jährige Dennis Karl hatte seinen ersten Einsatz in dieser Saison und Linksverteidiger Adrian Malburg hat auch noch nie in der zentralen Verteidigung gespielt. Hut ab! Das haben beide super gemacht.“ fvh