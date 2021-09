VfR holt nach, Türkspor im Pokal

Mannheim. Fußball-Landesligist FC Türkspor Mannheim muss am Mittwochabend, 19.15 Uhr, im Viertelfinale des BFV-Pokals zum Kreisligisten GU-Türkspor SV Pforzheim. „Für uns ist das die Chance, mit einem Sieg noch näher an den Traum DFB-Pokal zu kommen. Kommst du ins Finale gegen den SV Waldhof reicht das vielleicht“, sagt Türkspor-Trainer Serif Gürsoy.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Verbandsliga bestreitet der VfR Mannheim unterdessen am Mittwoch, 19 Uhr, sein Nachholspiel beim 1.FC Mühlhausen. Nach dem 1:1 in Langensteinbach peilt das Team von Coach Ralf Schmitt drei Punkte an. Bei Mühlhausen spielt Torjäger Christopher Hellmann (drei Tore, vier Assists) bisher eine ganze starke Runde. bol